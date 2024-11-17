#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
17 ноября
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
На видео показали суперпроходимый гусеничный...
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
17 ноября
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
На автосалоне в Лос-Анджелесе Kia покажет...
Интерьер Hyundai Venue
17 ноября
Эксперты назвали самый смертельно опасный автомобиль
Кроссовер Hyundai Venue признан «самым...

Эксперты назвали самый смертельно опасный автомобиль

Кроссовер Hyundai Venue признан «самым смертельно опасным автомобилем» в США

iSeeCars проанализировала данные о ДТП с летальным исходом в период с 2017 по 2022 год, сопоставив их с количеством проданных автомобилей каждой модели. Из выборки были исключены грузовики, фургоны, снятые с производства и малотиражные машины.

Hyundai Venue
Hyundai Venue
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В результате получился рейтинг аварийности, где Hyundai Venue оказался на первом месте с показателем 13,9 инцидентов со смертельным исходом на миллиард миль пробега. В компании с ним в «лидерах антирейтинга» оказались Tesla, Kia, Buick и Dodge.

Рекомендуем
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей

На первый взгляд, результаты выглядят пугающе. Однако эксперты iSeeCars подчеркивают: высокая аварийность Venue не связана с конструктивными недостатками автомобиля. Дело, скорее, в физике столкновений. Компактные малолитражки, к которым относится Venue, попросту уязвимы в столкновениях с более крупными транспортными средствами, которые доминируют на американских дорогах – это пикапы и внедорожники. Даже рамные внедорожники, считающиеся образцом безопасности, не являются панацеей: риск гибели в ДТП на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class – вдвое.

Интерьер Hyundai Venue
Интерьер Hyundai Venue

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Статистика подтверждает: скорость и человеческий фактор играют куда более значительную роль, чем конструкция автомобиля. Несмотря на постоянное улучшение безопасности новых моделей, рост скоростей и отвлеченное вождение приводят к увеличению числа аварий и смертельных случаев. Интересно, что в прошлом году Mitsubishi, известный своими малолитражками, также попадал в подобные рейтинги.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iSeeCars

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Количество просмотров 28
17.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
-1