Эксперты назвали самый смертельно опасный автомобиль

Кроссовер Hyundai Venue признан «самым смертельно опасным автомобилем» в США

iSeeCars проанализировала данные о ДТП с летальным исходом в период с 2017 по 2022 год, сопоставив их с количеством проданных автомобилей каждой модели. Из выборки были исключены грузовики, фургоны, снятые с производства и малотиражные машины.

Hyundai Venue

В результате получился рейтинг аварийности, где Hyundai Venue оказался на первом месте с показателем 13,9 инцидентов со смертельным исходом на миллиард миль пробега. В компании с ним в «лидерах антирейтинга» оказались Tesla, Kia, Buick и Dodge.

На первый взгляд, результаты выглядят пугающе. Однако эксперты iSeeCars подчеркивают: высокая аварийность Venue не связана с конструктивными недостатками автомобиля. Дело, скорее, в физике столкновений. Компактные малолитражки, к которым относится Venue, попросту уязвимы в столкновениях с более крупными транспортными средствами, которые доминируют на американских дорогах – это пикапы и внедорожники. Даже рамные внедорожники, считающиеся образцом безопасности, не являются панацеей: риск гибели в ДТП на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class – вдвое.

Интерьер Hyundai Venue

Статистика подтверждает: скорость и человеческий фактор играют куда более значительную роль, чем конструкция автомобиля. Несмотря на постоянное улучшение безопасности новых моделей, рост скоростей и отвлеченное вождение приводят к увеличению числа аварий и смертельных случаев. Интересно, что в прошлом году Mitsubishi, известный своими малолитражками, также попадал в подобные рейтинги.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iSeeCars