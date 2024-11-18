#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электрички между Смоленском и Белоруссией перевезли 7 тыс. человек с начала августа
18 ноября
Электрички между Смоленском и Белоруссией перевезли 7 тыс. человек с начала августа
Смоленская область подписала соглашение с РЖД о...
Кросс-универсал Lada Iskra SW Cross заметили на испытаниях
18 ноября
Кросс-универсал Lada Iskra SW Cross заметили на испытаниях
Опубликованы фотографии новинки АВТОВАЗа —...
Больше Ларгуса и дешевле Весты — практичный автомобиль для семьи
18 ноября
Больше Ларгуса и дешевле Весты — практичный автомобиль для семьи
«За рулем» рассказал про большой и надежный...

Выяснилось, что испытывают люди, покупая первую машину

Авто.ру: треть россиян при покупке нового автомобиля испытывает мурашки

Эксперты Авто.ру выяснили, какие эмоции сопровождают покупателей нового автомобиля в момент его первой поездки и как владельцы оценивают свое приобретение спустя годы.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Для половины респондентов выбор автомобиля сопровождается предвкушением и волнением. Участники опроса также часто описывают этот момент как всплеск уверенности и энтузиазма. Менее 24% заявили, что покупка машины для них — это рутинное дело, и они относятся к этому без особых эмоций.

Запуск двигателя перед первой поездкой — это момент, который вызывает у многих владельцев особые волнения. Треть опрошенных признались, что испытывали «мурашки» от счастья, вызванные выбросом дофамина, гормона радости. Помимо восторга и гордости, большинство участников отметили, что покупка автомобиля дает им уверенность.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Среди тех, кто приобрёл автомобиль более 10 лет назад, 89% до сих пор довольны своим выбором и утверждают, что если бы они могли вернуться в прошлое, выбрали бы то же самое. Главным мотивом покупки автомобиля для большинства является расширение семьи — так ответили 55% респондентов. 20% признались, что купили автомобиль, потому что давно о нем мечтали.

Опрос провели в ноябре 2024 года среди 1250 человек старше 18 лет, имеющих личный автомобиль.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Сергей Коньков/ТАСС
Количество просмотров 19
18.11.2024 
Фото:Сергей Коньков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0