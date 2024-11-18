Стало известно, сколько зарабатывают московские таксисты

«Мигрант Сервис»: средний доход московских таксистов составил 153 тысячи рублей

С августа по октябрь 2024 года средняя заработная плата таксистов в Москве составила 152 985 рублей.

Эти данные были получены в результате совместного исследования аналитиков платформы «Мигрант Сервис» и компании SunCar.

Эксперты провели анализ статистики по двум крупным таксомоторным паркам столицы и парку социального такси. Исследование охватывает общий доход водителей, выполняющих заказы в течение более 20 дней в месяц.

Аналитики отмечают, что для достижения дохода в 153 тысячи рублей многие водители вынуждены работать на пределе сил, проводя в пути около 11 часов в сутки.

В августе и сентябре средний заработок столичных таксистов составлял 151-152 тысячи рублей, а в октябре он увеличился до 155 849 рублей.

Эксперты напоминают, что значительная часть дохода уходит на различные комиссии. Так, в Москве таксомоторные парки удерживают в среднем 3% от заработка водителей, а агрегаторы — около 22%.

Кроме того, не следует забывать о расходах, связанных с работой таксиста, таких как аренда автомобиля и топливо. В среднем такие затраты составляют около 89 тысяч рублей в месяц. Без учета этих расходов, общий доход московских таксистов мог бы составить более 314 тысяч рублей в месяц, что более чем в два раза превышает фактическую цифру.

А например, в отрасли ремонта и обслуживания автомобилей кандидаты могут рассчитывать на среднемесячную зарплату в 113 093 рубля при полном рабочем графике, что на 33% больше, чем год назад.

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Источник: «Лента.ру»