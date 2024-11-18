Существование немецких автопроизводителей под угрозой из-за возможных пошлин Трампа

Handelsblatt: VW, BMW, Mercedes и Porsche могут потерять 10% прибыли при Трампе

Прибыль крупных немецких автоконцернов, таких как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Porsche, может значительно сократиться в случае введения новых импортных пошлин в США при президентстве Дональда Трампа. А это очень вероятно.

Эксперты предупреждают, что некоторые бренды могут потерять более 10% своей операционной прибыли из-за возможных тарифов, которые могут быть введены в ближайшие годы.

Хотя Трамп пока не вступил в должность и не заявил о конкретных мерах, его жесткая риторика по поводу торговых барьеров и предложений об увеличении пошлин на автомобили вызывает серьезные опасения.

Только немецкие автопроизводители экспортируют в США ежегодно более 900 тысяч автомобилей, и резкое увеличение пошлины с нынешних 2,5% до 12,5% может иметь катастрофические последствия для прибыли этих компаний.

При этом BMW сохраняет более оптимистичный настрой, поскольку, в отличие от Audi и Porsche, она имеет производственные мощности в США, что позволяет компенсировать возможные потери от повышенных тарифов. Mercedes-Benz и Volkswagen также могут перераспределить свои силы, увеличив локальное производство и снизив экспортные объемы, чтобы минимизировать влияние пошлин.

Ситуация для немецкий автопроизводителей осложняется еще и неопределенностью на китайском рынке, который до недавнего времени был для них одним из крупнейших экспортных направлений. В условиях возможного спада продаж в Китае и угрозы пошлин со стороны США VW, BMW и Mercedes-Benz рискуют столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, что ставит под вопрос их стратегию на ближайшие годы.

Таким образом, с учетом того, что продажи в Китае сейчас на грани серьезного спада, последнее, что нужно VW, BMW и Mercedes-Benz, – это сбои в США.

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Источник: Carscoops