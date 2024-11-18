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Машину снимут с учета, а регистрацию в ГАИ аннулируют — кого затронут санкции

Стало известно, почему инспекторы ГАИ штрафуют владельцев авто старше 10 лет

Владельцы автомобилей возрастом старше 10 лет могут столкнуться с претензиями со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Речь идет о штрафах за нарушения, предусмотренные новыми правилами эксплуатации автомобилей.

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В России с сентября 2023 года действует обновленный перечень неисправностей, при наличии которых запрещено пользоваться транспортным средством.

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Пристальное внимание уделяется автомобилям старше 10 лет, такие машины с большой долей вероятности подлежат тщательной проверке, а за серьезные неисправности автовладельцу грозит штраф.

В частности, могут оштрафовать за использование светодиодных ламп в оптике, не соответствующих установленным требованиям, кроме того, выпишут штраф за неполадки в работе системы ABS или использование шин не по сезону. Кроме штрафных санкций автомобиль могут отправить на техническую проверку.

Более того, в некоторых ситуациях, в случае выявления серьезных нарушений. транспортное средство могут даже снять с учета, при этом его регистрация в ГАИ аннулируют.

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Источник: deita.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
18.11.2024 
Фото:Depositphotos
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