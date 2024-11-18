Любителей подрифтовать с громкой музыкой накажут строже — готов законопроект

Водителям громких автомобилей могут увеличить штраф с 500 до 20 тысяч рублей

Автовладельцам за нарушение правил тишины в ночное время хотят увеличить штраф с 500 до 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект о штрафах за шум выхлопных газов рассмотрят в правительстве.

Инициаторами проекта закона стала группа депутатов, один из авторов депутат Дмитрий Свищев рассказал, что новый закон призван пресечь использование неисправных или модифицированных выхлопных систем, а также громкое звучание музыки в автомобилях.

Предлагается увеличить в 40 раз штраф за подобное нарушение. Если правительство одобрит документ, его внесут на рассмотрение Госдумы РФ уже в конце текущего года.

«Такое поведение нарушает спокойствие и мир людей, мешает комфортному сну и отдыху, а также может нанести прямой вред здоровью. Мы предлагаем увеличить штраф за превышение предельно допустимого уровня шума для автомобилей и мотоциклов с 500 рублей до 20 000 рублей, если шум превышает 96 децибел», – пояснил парламентарий.

Для должностных лиц, допускающих использование таких машин (например, в автопарке), предусматривается штраф в размере 30 тыс. рублей. Свищев констатирует, что эта проблема актуальна для всех регионов России, но чаще всего на шум машин жалуются жители мегаполисов.

Напомним, согласно статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), штраф за громкий выхлоп в России составляет 500 рублей. Если нарушение фиксируется впервые, водителю выносят предупреждение. Допустимый уровень шума выхлопных газов для мотоциклов и легковых автомобилей (а также грузовиков массой до 3,5 тонн) составляет 96 дБА.

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Источник: bmwfun.ru