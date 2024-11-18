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Любителей подрифтовать с громкой музыкой накажут строже — готов законопроект

Водителям громких автомобилей могут увеличить штраф с 500 до 20 тысяч рублей

Автовладельцам за нарушение правил тишины в ночное время хотят увеличить штраф с 500 до 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект о штрафах за шум выхлопных газов рассмотрят в правительстве.

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Инициаторами проекта закона стала группа депутатов, один из авторов депутат Дмитрий Свищев рассказал, что новый закон призван пресечь использование неисправных или модифицированных выхлопных систем, а также громкое звучание музыки в автомобилях.

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Предлагается увеличить в 40 раз штраф за подобное нарушение. Если правительство одобрит документ, его внесут на рассмотрение Госдумы РФ уже в конце текущего года.

«Такое поведение нарушает спокойствие и мир людей, мешает комфортному сну и отдыху, а также может нанести прямой вред здоровью. Мы предлагаем увеличить штраф за превышение предельно допустимого уровня шума для автомобилей и мотоциклов с 500 рублей до 20 000 рублей, если шум превышает 96 децибел», – пояснил парламентарий.

Для должностных лиц, допускающих использование таких машин (например, в автопарке), предусматривается штраф в размере 30 тыс. рублей. Свищев констатирует, что эта проблема актуальна для всех регионов России, но чаще всего на шум машин жалуются жители мегаполисов.

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Напомним, согласно статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), штраф за громкий выхлоп в России составляет 500 рублей. Если нарушение фиксируется впервые, водителю выносят предупреждение. Допустимый уровень шума выхлопных газов для мотоциклов и легковых автомобилей (а также грузовиков массой до 3,5 тонн) составляет 96 дБА.

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Источник: bmwfun.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
18.11.2024 
Фото:Depositphotos
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