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Столичные власти рассказали о преимуществах каршеринга над личным авто

Благодаря каршерингу в город не выезжает 100 тыс. личных автомобилей в день

Каршеринг — свобода в передвижении и удобная альтернатива личному автомобилю.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, одну машину каршеринга арендуют по очереди 5-6 человек в сутки. Это значит, что более 100 тыс. личных автомобилей не выезжает в город в этот день. Каршеринг снижает нагрузку на дороги и делает движение свободнее.

Почему на каршеринге удобнее:

  • Бесплатная парковка по всей Москве, долго искать место не придется.
  • Не нужно платить за обслуживание, заправку, мойку и ремонт авто, об этом позаботится сервис.
  • Машина не простаивает, вы арендуете ее только по необходимости.
  • Можно арендовать разные модели авто в зависимости от цели поездки.

А еще автомобилист свободен в построении маршрута: ему не нужно возвращаться к месту, где он оставил автомобиль.

Источник: Дептранс

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«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 14
19.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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