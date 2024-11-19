Столичные власти рассказали о преимуществах каршеринга над личным авто
Благодаря каршерингу в город не выезжает 100 тыс. личных автомобилей в день
Каршеринг — свобода в передвижении и удобная альтернатива личному автомобилю.
Как рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, одну машину каршеринга арендуют по очереди 5-6 человек в сутки. Это значит, что более 100 тыс. личных автомобилей не выезжает в город в этот день. Каршеринг снижает нагрузку на дороги и делает движение свободнее.
Почему на каршеринге удобнее:
- Бесплатная парковка по всей Москве, долго искать место не придется.
- Не нужно платить за обслуживание, заправку, мойку и ремонт авто, об этом позаботится сервис.
- Машина не простаивает, вы арендуете ее только по необходимости.
- Можно арендовать разные модели авто в зависимости от цели поездки.
А еще автомобилист свободен в построении маршрута: ему не нужно возвращаться к месту, где он оставил автомобиль.
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Источник: Дептранс
«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
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19.11.2024
Фото:АГН «Москва»
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