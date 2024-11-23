Tesla отзывает Cybertruck шестой раз в этом году — подробности

Новый отзыв пикапов Cybertruck — они могут потерять мощность на полной скорости

Шестой раз за 2024 год Tesla объявила отзыв электрических пикапов Cybertruck. Потенциальная проблема кроется в электродвигателях автомобиля, а точнее – в примененных в них транзисторах. Технические нюансы не уточняются, но суть в том, что автомобиль может резко потерять тягу, попросту перестав реагировать на педаль акселератора. Кампания коснется 2431 пикапа, выпущенных с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года.

В Сайбертраках применяют инверторные, то есть бесщеточные (не коллекторные) двигатели – это более современные, менее шумные и менее подверженные износу, а также более высокооборотистые моторы. В их инверторах стоят так называемые МОП-транзисторы – это разновидность полевых (униполярных) транзисторов с изолированным затвором; по-английски – MOSFET, metal-oxide-semiconductor field-effect transistor. Именно этот компонент стал причиной нового отзыва.

Если в результате сбоя в работе транзисторов машина потеряет тягу, никаких предупреждений заранее об этом не последует, вынуждена констатировать Tesla в отчете американскому агентству по безопасности движения NHTSA. Однако, добавляют в компании, сразу после неожиданной потери мощности автомобиль выдаст предписание водителю – безопасно съехать на обочину.

Tesla Cybertruck

Tesla начала изучать проблему 5 августа, в процессе рассмотрения соответствующей жалобы от клиента, поступившей несколькими днями ранее. Производитель проанализировал данные с других машин и выявил повышенную частоту отказов инверторных двигателей с MOSFET-транзисторами. Теперь на всех проблемных машинах предстоит бесплатно поменять инверторы на исправные, с корректно работающими транзисторами.

В компании уточняют, что им ничего не известно о столкновениях, травмах или смертельных случаях, связанных с этой проблемой. Как бы то ни было, а это уже шестой отзыв электрических пикапов в 2024 году. Например, летом Тесла отозвала более 1,8 млн автомобилей из-за риска программного сбоя при обнаружении незакрытого капота. Кроме того, в августе было зафиксировано первое в истории модели ДТП со смертельным исходом.

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Источник: Motor1