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«Неуязвимый» Cybertruck сгорел вместе с водителем — фото с места аварии

Полиция США расследует первую аварию с Tesla Cybertruck, водитель которого погиб

Полиция Техаса (США) расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием электромобиля Tesla Cybertruck. Отмечается, что это, возможно, первый случай аварии кибертрака со смертельным исходом. Об инциденте сообщают местные СМИ.

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Согласно информации Департамента общественной безопасности Техаса, водитель электромобиля съехал с дороги и врезался в трубу прежде, чем автомобиль загорелся. На снимках с места происшествия виден сгоревший корпус автомобиля после того, как его потушили.

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Напомним, в России первый электрический пикап Cybertruck от компании Tesla появился весной текущего года. Стоимость доставленного в Москву экземпляра варьируется от 57,39 до 96,39 тыс. долларов (от 4,8 млн до 8,1 млн рублей по текущему курсу).

Между прочим, Cybertruck компании Tesla впервые подключен в России к государственной информационной системе аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Также недавно стало известно, что компания Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за риска сбоя в программном обеспечении для обнаружения незакрытого капота. Из-за возможных неисправностей в работе программного обеспечения незапертый капот может полностью открыться и закрыть обзор водителю, что в конечном итоге чревато риском ДТП.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: fox4beaumont.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Телеканал KTRK-TV
Количество просмотров 238
06.08.2024
Фото:Телеканал KTRK-TV
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