Форум «Мир Возможностей» в Дубае обозначил новые горизонты сотрудничества

В Дубае завершился III международный бизнес-форум «Мир Возможностей»

Бизнес-форум «Мир Возможностей» был организован Корпорацией «Синергия» и Фондом Росконгресс. Мероприятие собрало более 1000 участников, включая представителей государственных органов, бизнеса и международных организаций.

Форум стал важной вехой в укреплении стратегического партнерства между Россией и ОАЭ и служит платформой для продвижения экономических интересов России на международной арене. В этом году главной темой форума стало сотрудничество стран БРИКС и Глобального Юга.

Форум прошел под патронажем Министерства экономики ОАЭ и открылся торжественной церемонией с участием высокопоставленных гостей. Государственный министр внешней торговли ОАЭ д-р Тани Бин Ахмед Аль Зейуди и Посол России в ОАЭ Тимур Забиров подчеркнули значение форума для укрепления связей между странами и открытия новых возможностей для сотрудничества.

Особое внимание на форуме уделили международному женскому сотрудничеству и междисциплинарному взаимодействию в области здравоохранения. На площадках форума прошли сессии Петербургского международного юридического форума, Российского форума индустрии дизайна и проекта «Здоровое общество», в котором эксперты обсудили важные вопросы в сфере медицины и здоровья будущего.

Важной частью мероприятия стала платформа «РК-Инвестиции», на которой инвесторы и эксперты обсудили перспективные проекты и возможности для привлечения международных партнеров. Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут отметил, что фонд создает уникальные условия для взаимодействия в различных отраслях, таких как экономика, креативные индустрии и здравоохранение, а также способствует укреплению международных связей.

Завершился форум международным оперным балом в Дубайской опере, на котором выступили мировые звезды, включая тенора Пласидо Доминго, скрипача Павла Милюкова и легенду джаза Игоря Бутмана.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник, фото: Пресс-служба Корпорации «Синергия»