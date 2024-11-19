Лукашенко: Пусть люди едут, куда хотят

Лукашенко предложил облегчить передвижение через белорусско-российскую границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность свободного передвижения граждан между Беларусью и Россией.

По его словам, для этого необходимо принять соответствующие решения на уровне Минска и Москвы. Во время встречи с губернатором Смоленской области России Василием Анохиным в Минске Лукашенко заявил, что люди должны иметь возможность свободно перемещаться через границу, особенно между соседними регионами двух стран.

Он отметил, что в случае, если на границе возникают проблемы, власти обеих стран должны найти решение.

Лукашенко выразил недовольство по поводу проверки и задержания людей на границе, особенно если это касается граждан, пересекающих границу со Смоленской областью.

Президент Белоруссии подчеркнул, что такие меры бесполезны, так как люди знают обходные пути и, «если кто-то решит обойти посты, они могут это сделать в любое время».

Лукашенко добавил, что власти не вмешиваются в поездки людей, и что Минск не следит за тем, кто приезжает из Смоленской области в Беларусь. «Пусть люди едут, куда хотят», – сказал он, отметив, что важно не препятствовать этому процессу.

Президент также отметил, что он не против, когда россияне вывозят белорусские товары при возвращении в Россию, даже если это касается таких товаров, как алкоголь или табачные изделия. Лукашенко рассказал о случае с водителями большегрузных автомобилей из Смоленской области, которые пересекают границу с Белоруссией и покупают белорусские товары.

Он добавил, что россияне ценят белорусские товары за их высокое качество и часто покупают их, так как цены в Белоруссии могут быть более выгодными.

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Источник: РИА Новости