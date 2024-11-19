На вырученные от штрафов в 2025 году средства отремонтируют дороги в России

В России готовят поправки, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД с 2025 года

Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) могут вырасти начиная с 1 января 2025 года. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывает Правительство РФ.

В частности, по ст. 12.6 КоАП штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 рублей. По ст. 12.8 КоАП штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС нетрезвому водителю вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Аналогично поднимут штраф за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП).

Кроме того, изменится вилка штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП): в настоящее время штраф составляет от 500 до 5 тыс. рублей, предлагается увеличить его до 750-7500 руб. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500-5000 рублей на 750-7500 рублей (ст. 12.16 КоАП). Причем максимальное наказание по этим статьям – для Москвы и Петербурга.

Также предлагается поднять штрафы по ст. 12.21.1 (нарушение правил буксировки или перевозок грузов) и ст. 12.21.5 (нарушение правил движения крупногабаритного ТС). По ст. 12.24 за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с текущих 2500-5000 до 3700-7500 рублей., а среднего – с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве Петра Щербаченко, в текущих реалиях размер штрафов за многие нарушения не является достаточным сдерживающим фактором для водителей.

«С учетом действующих скидок в 50% сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей», – подчеркивает доцент.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект поправок в текущем ноябре. А средства, полученные от штрафов за нарушение ПДД, направят на ремонт и содержание дорог.

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Источник: vedomosti.ru