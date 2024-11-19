Сумма штрафа за нарушение ПДД должна быть соразмерна угрозе от него – Шапарин

Глава НАС Шапарин объяснил, почему штрафы повысят на конкретные нарушения ПДД

Повышение штрафов за нарушение ПДД с 2025 года охватит самые распространенные нарушения водителей. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Комментируя новость о том, что кабмин намерен одобрить соответствующие поправки, предусматривающие рост штрафов в полтора раза, он подчеркнул, что мера призвана увеличить количество доходов в бюджет страны.

Поэтому выбраны самые популярные по статистике типы правонарушений: превышение скорости, управление транспортным средством без ремня безопасности или мотоциклетного шлема, несоблюдение требований знаков и разметки, а также вождение в нетрезвом виде – отказ от медосвидетельствования приравнивают к такому вождению в том числе.

«Определенная логика в этом есть. Но почему тогда мы увеличиваем наказание только за нарушение ПДД? КоАП должен быть сбалансирован, а величина штрафа – соразмерна угрозе, которое нарушение несет обществу. Например, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей полагается наказание в 100-500 рублей. Таким оно и останется. То есть можно 5 раз ударить ребенка – и заплатить меньше, чем за проезд по выделенке в Москве. Думаю, что это неправильно», – констатирует глава НАС.

Шапарин подчеркивает, что постоянные нарушители все равно будут нарушать ПДД. Вдвойне обидно будет добропорядочным водителям, изредка нарушающим правила из-за невнимательности, потому что сумма штраф вырастет, а скидка уменьшится. Вряд ли это найдет у них понимание, резюмировал Шапарин.

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Источник: kp.ru