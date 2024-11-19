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Минтранс: в России запретят управление...

Подросткам младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах — готовятся поправки

Минтранс: в России запретят управление электросамокатами лицам младше 16 лет

Минтранс России намерен запретить управлять электросамокатами лицам до 16 лет. Соответствующие изменения внесут в Правила дорожного движения, и минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) повысят с 14 до 16 лет. Об этом заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко.

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На напомнил, что на круглом столе форума «Транспортная неделя» в рамках межведомственного обсуждения изменений в Законе об организации дорожного движения приняли решение отказаться от передачи треков СИМ (маршрутов поездки) в органы власти.

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«Также было принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, – при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД», – уточнил Луговенко.

Работа над подготовкой соответствующих изменений в Минтрансе РФ завершится в самое ближайшее время, после этого документ вынесут на общественное обсуждение.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 49
19.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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