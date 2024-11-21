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Новый Ford Ranger Super Duty сможет потягаться с полноразмерными пикапами

Ford готовит Ranger Super Duty с буксировочной способностью 4,5 тыс. килограммов

Ford анонсировал новый пикап Ranger Super Duty, который появится в 2026 году и обещает стать еще более мощным.

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Уже сейчас Ranger является одним из самых сильных пикапов среднего размера, способным буксировать до 3402 кг, что достаточно для перевозки большого катера или 9-метрового туристического прицепа. Однако новая версия Ranger Super Duty будет иметь буксировочную способность почти 4536 кг, что выводит его на уровень, обычно присущий полноразмерным пикапам, таким как F-150.

Полного изображения пока нет, но уже известно, что передняя часть автомобиля сочетает элементы дизайна стандартного Ranger и более спортивного Raptor, с характерной решеткой радиатора и синим овалом Ford в центре. Ожидается, что Ranger Super Duty будет немного выше и оснащен усиленной подвеской, позволяющей перевозить более тяжелые грузы.

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Максимальная буксировочная способность нового Ranger увеличена до 4536 кг. Также увеличена полная масса автомобиля, которая составит 4500 кг, что на 1700 кг больше по сравнению с обычным Ranger 4x4. Эти характеристики приближают среднеразмерный Ranger Super Duty к возможностям полноразмерных пикапов.

Для улучшения грузоподъемности и буксировочных качеств Ranger Super Duty получит более длинные кузов и колесную базу. Предположительно, для работы с такими большими нагрузками будет использован дизельный двигатель.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Ford
Количество просмотров 32
21.11.2024 
Фото:Ford
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