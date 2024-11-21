Новый Ford Ranger Super Duty сможет потягаться с полноразмерными пикапами

Ford готовит Ranger Super Duty с буксировочной способностью 4,5 тыс. килограммов

Ford анонсировал новый пикап Ranger Super Duty, который появится в 2026 году и обещает стать еще более мощным.

Уже сейчас Ranger является одним из самых сильных пикапов среднего размера, способным буксировать до 3402 кг, что достаточно для перевозки большого катера или 9-метрового туристического прицепа. Однако новая версия Ranger Super Duty будет иметь буксировочную способность почти 4536 кг, что выводит его на уровень, обычно присущий полноразмерным пикапам, таким как F-150.

Полного изображения пока нет, но уже известно, что передняя часть автомобиля сочетает элементы дизайна стандартного Ranger и более спортивного Raptor, с характерной решеткой радиатора и синим овалом Ford в центре. Ожидается, что Ranger Super Duty будет немного выше и оснащен усиленной подвеской, позволяющей перевозить более тяжелые грузы.

Максимальная буксировочная способность нового Ranger увеличена до 4536 кг. Также увеличена полная масса автомобиля, которая составит 4500 кг, что на 1700 кг больше по сравнению с обычным Ranger 4x4. Эти характеристики приближают среднеразмерный Ranger Super Duty к возможностям полноразмерных пикапов.

Для улучшения грузоподъемности и буксировочных качеств Ranger Super Duty получит более длинные кузов и колесную базу. Предположительно, для работы с такими большими нагрузками будет использован дизельный двигатель.

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Источник: Motor1