Премьеры от VOGE — на выставке «Мотозима 2024»

Марка VOGE представит на выставке «Мотозима 2024» спортбайк, круизер и эндуро

На выставке «Мотозима 2024», которая пройдет в московском «Экспоцентре» с 29 ноября по 1 декабря, широкую линейку новинок покажет бренд VOGE из КНР. Почему к нему стоит присмотреться? Как правило, у китайских производителей модельный ряд пестр и разнообразен, как фауна джунглей. Нет ни единой дизайнерской концепции, ни выстроенной линейки моделей. Такое чувство, что формируется он по принципу «собрался, завелся и поехал – иди в производство». Но есть приятные исключения...

В крупном концерне Loncin, производящем двигатели миллионными годовыми тиражами, марка VOGE была придумана специально для продаж в Европе и Северной Америке. Это витрина бренда, лицевая сторона медали и обложка книги. Тут тяп-ляп и просто шильдики на латиницу перевести не сработает. Изначально был разработан четкий модельный ряд: два мотора разного объема и на каждом сделать нейкед, неоклассик, спортбайк, эндуро и кроссовер. Затем в модельный ряд добавили круизер, неоклассик с новым мотором и большой туристический эндуро с лицензионным двигателем от BMW. Стало не только репрезентативно, но и логично.

Современные мировые тенденции отслеживаются и учитываются. К примеру, переход пол-литровых мотоциклов через планку 35 кВт, ограничивающую европейскую категорию мотоциклов «А2» VOGE совершил первым, повысив мощность с 47,6 до 53 л.с. Сейчас идет второй виток гонки вооружений, и компания готова к нему – объем мотора перешел отметку «пол-литра» и выдает уверенные 64 л.с. – на наших глазах каноны класса формируются, а не просто принимаются во внимание. А для покупателя рост мощности с 47 до 64 л.с., произошедший за 5 лет при неизменной массе и том же уровне цен – это однозначный выигрыш.

VOGE DS800 Rally

Еще одной чертой компании VOGE является внимание к российскому рынку и быстрый вывод мировых моделей на него. К примеру, показанную в начале ноября на миланской выставке EICMA мировую премьеру VOGE DS800 Rally через неделю уже ждут в Москве, она точно будет на выставке «Мотозима» в конце ноября, а в продаже должна появится уже весной. И это действительно мировая премьера, до Милана она нигде не была засвечена, даже шпионских фотографий в камуфлированном виде не проскакивало. Как говорится, «утром в газете – вечером в куплете».

Сам по себе VOGE DS800 Rally - туристическое эндуро, созданное для путешествий в районы, лишенные дорог с хорошим асфальтом. У него прочная стальная рама, способная выдержать вес водителя и его серьезного багажа, включающего оборудование для кемпинга, крупные колеса 21” впереди и 18” сзади, обутые во внедорожные шины, подвески с ходом 220 мм, картер мотора защищен стальным листом от ударов о камни и бревна. Но и на асфальтовых перегонах он не будет грустным – максимальная скорость более 190 км/ч.

VOGE DS800 Rally

Двигатель объемом 798 куб.см выдаёт 94 л.с. – на 20 больше, чем его прародитель Yamaha CP2 от мотоцикла MT-07, послуживший образцом для копирования. А 94 силы – это опять же стандарт для внедорожного путешественника – у иконы стиля KTM 790 Adventure всего на одну «лошадь» больше. В агрессивный раллийный внешний вид получилось органично вписать бензобак объемом 24 литра – при спокойной езде этого хватит на 600 километров – солидный запас хода! Мотоцикл однозначно полюбится «одиноким волкам», а ещё привлечет внимание прокатных контор, специализирующимся на мотоциклетных внедорожных турах в группах с опытными гидами.

Вместо предсерийного четырехцилиндрового изумрудного спортбайка VOGE RR660 со 100-сильным мотором, год ездящего по выставкам в качестве прототипа, уже на подходе серийная модель, которая вот-вот появится в салонах марки. В сравнении с прототипом внешний вид был изменен, серьезно поработали над аэродинамикой и формой крыльев винглетов, изменили цветографические схемы. Получилось симпатично и функционально, а на фоне японских производителей, совершенно забросивших развитие этого класса мотоциклов, еще и современно. Мотоцикл выглядит настоящим спортсменом, при этом оставаясь удобным в плане эргономики и защиты водителя от непогоды.

VOGE DS800 Rally

Еще одна новинка – круизер Voge CU625V с V-образным мотором объёмом 578 куб.см и мощностью 61 л.с. Мотоцикл сделан в современном стиле с плавными линиями поверхностей, переходящих друг в друга, литыми легкосплавными колесными дисками с ажурными спицами, высокопрофильными шинами, удобным двухуровневым сиденьем и подножками водителя, удобно вынесенными вперед. При такой мощности мотора максимальная скорость мотоцикла будет больше 170 км/ч, в разгоне со светофора он сможет поспорить с 300-сильными автомобилями, а по скорости езды в городском траффике с ним ни один автомобиль не сможет конкурировать, даже оборудованный синими проблесковыми маячками. Вместе со своим младшим братом VOGE CU250V они будут бороться за пламенные сердца и потертые кожаные кошельки чопперистов, уверенных, что мотоцикл может быть только с мотором V-Twin.

Ещё у Loncin есть квадроциклы. К линейке одноцилиндровых ATV с моторами 250-300-550-700 в 2025 году добавится настоящий «литр» – XWolf 1000 с 2-цилиндровым V-образным двигателем. Слухи про него ходят давно, но серийную модель показали только в Милане. На московской выставке «Мотозима» он тоже будет представлен. В компании не спешили с выходом этой модели, решив довести до ума и устранить все детские болезни до выпуска в серию, чтобы не пришлось краснеть перед покупателями и объявлять отзывные кампании.

В 2025 году было решено добавить к мотоциклам VOGE немного внутрикитайских моделей Loncin – менее премиальных, зато более простых и финансово доступных. Для старта продаж были выбраны внедорожные MS250 и DS250 на колесах 18-21. Они оба предназначены для внедорожных путешествий по разбитым региональным дорогам маркировки «Р», а также гравийным и грунтовым дорогам. При нарастающей популярности внутреннего туризма успех им гарантирован. А еще ожидается просто нейкед-чекушка с воздушным мотором 250 куб.см. Недорогой, современно выглядящий и неплохо едущий по меркам городов, где еще метро не выкопали.

В широком модельном ряду Loncin/VOGE все маркетинговые ниши аккуратно заполнены современными моделями, которые регулярно обновляются в соответствии с запросами рынка и тенденциями развития мотоциклизма. Достаточно один раз попасть в эту «сеть», и можно надолго стать фанатом марки. Вы видите хоть одно противопоказание?

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