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Дилеры стали завозить новый Geely Monjaro: много обновок, а цена ниже

Geely Monjaro 2025 м.г. завозят по параимпорту и продают за 4,9 млн рублей

Обновленный Geely Monjaro 2025 модельного года появился в России благодаря параимпорту, и его стоимость поначалу составляла 4,9 млн рублей.

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Geely Monjaro 2025 модельного года
Geely Monjaro 2025 модельного года

Теперь же на классифайдах появилось еще несколько Monjaro 2025 года по более привлекательному прайсу, даже в сравнении с дорестайлинговым кроссовером, который продают сейчас официально.

Согласно информации, появившейся в нашем источнике, на автоплощадках можно найти несколько моделей Monjaro 2025 с еще более привлекательной ценой, причем они стоят даже дешевле, чем старые версии этого кроссовера.

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Снаружи рестайлинговая версия почти не изменилась, за исключением обновленной радиаторной решетки с выпуклыми вертикальными планками. В салоне изменений больше, и они заметнее.

Центральный тоннель стал выше и получил новый селектор коробки передач, а также иначе расположены кнопки вокруг него. Физические кнопки, расположенные под центральными дефлекторами, были удалены из-за высокого тоннеля, и кнопка запуска двигателя переместилась ближе к рулевой колонке.

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Цена новинки у дилеров, которые занимаются параимпортом, составляет 4,3 млн рублей, вне зависимости от комплектации (Luxury или Exclusive). В эту стоимость уже включены утилизационный сбор и расходы на таможенную очистку. Комплектации для российского рынка идеально подходят для зимнего сезона, включая такие опции, как подогрев лобового стекла и заднего сиденья, аудиосистема Bose, система камер кругового обзора, кожаная отделка Nappa и множество других функций.

Тем временем, рекомендованная розничная цена на дорестайлинговую модель Geely Monjaro, которая поступает в Россию по официальным каналам, колеблется от 4 490 190 до 4 990 190 рублей без учета акций и скидок.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:СarNewsChina
Количество просмотров 10
20.11.2024 
Фото:СarNewsChina
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