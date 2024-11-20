#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Geely Cowboy
20 ноября
Стартовали продажи нового китайского кроссовера по цене Lada Vesta
В Китае начались продажи доступного...
Россиянам рассказали, каким дилерам можно доверять в дни больших распродаж авто
20 ноября
Россиянам рассказали, каким дилерам можно доверять в дни больших распродаж авто
Кадаков: запредельные скидки на автомобили в...
Комплект шин в подарок — сроки акции на мощный флагманский кроссовер ограничены
20 ноября
Комплект шин в подарок — сроки акции на мощный флагманский кроссовер ограничены
Китайские автобренды готовят покупателям скидки...

Новые Мерседесы российской сборки? Мы знаем цену и комплектации

В России продают седан E-класса и кроссовер GLC второго поколения за ₽9,68 млн

На российском рынке появились в продаже седан E-класса (W213) и кроссовер GLC второго поколения. Не исключено, что эти автомобили собирались из машинокомплектов, доставшихся «Автодому» от бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово.

Mercedes-Benz E-класса (W213)
Mercedes-Benz E-класса (W213)
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

Цены на новинки стартуют от 9,68 млн. рублей. Седан E-класса и кроссовер GLC оснащены моторами объемом 2,0 л. Причем седан комплектуют только бензиновым агрегатом мощностью 197 л.с., а GLC еще и дизелем мощностью 194 л.с. Привод – передний, коробка передач – 9-ступенчатый автомат.

Седан предлагается в единственной комплектация Sport, в списке оснащения заявлены: 19-дюймовые колеса, внешний стайлинг-пакет AMG Line, несколько подушек безопасности, включая коленную, кожаный салон, кондиционер и медиасистема с навигацией. На эти машины распространяется гарантия в 2 года или 100 тысяч километров.

Mercedes-Benz E-класса (W213)
Mercedes-Benz E-класса (W213)

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Стоит отметить, что в самом «Автодоме» информацию о сборке автомобилей в РФ не прокомментировали. Ранее неоднократно указывались разные сроки перезапуска бывшего завода Mercedes-Benz. По информации источников, планировалось наладить на предприятии сборку премиальных кроссоверов Exeed VX, но она так и не началась. Представители «Автодома» сообщали также о достигнутых договоренностях о развитии предприятия, причем сразу с несколькими автобрендами.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: auto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:auto.ru
Количество просмотров 10
20.11.2024 
Фото:auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0