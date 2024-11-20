Новые Мерседесы российской сборки? Мы знаем цену и комплектации

В России продают седан E-класса и кроссовер GLC второго поколения за ₽9,68 млн

На российском рынке появились в продаже седан E-класса (W213) и кроссовер GLC второго поколения. Не исключено, что эти автомобили собирались из машинокомплектов, доставшихся «Автодому» от бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово.

Mercedes-Benz E-класса (W213)

Цены на новинки стартуют от 9,68 млн. рублей. Седан E-класса и кроссовер GLC оснащены моторами объемом 2,0 л. Причем седан комплектуют только бензиновым агрегатом мощностью 197 л.с., а GLC еще и дизелем мощностью 194 л.с. Привод – передний, коробка передач – 9-ступенчатый автомат.

Седан предлагается в единственной комплектация Sport, в списке оснащения заявлены: 19-дюймовые колеса, внешний стайлинг-пакет AMG Line, несколько подушек безопасности, включая коленную, кожаный салон, кондиционер и медиасистема с навигацией. На эти машины распространяется гарантия в 2 года или 100 тысяч километров.

Mercedes-Benz E-класса (W213)

Стоит отметить, что в самом «Автодоме» информацию о сборке автомобилей в РФ не прокомментировали. Ранее неоднократно указывались разные сроки перезапуска бывшего завода Mercedes-Benz. По информации источников, планировалось наладить на предприятии сборку премиальных кроссоверов Exeed VX, но она так и не началась. Представители «Автодома» сообщали также о достигнутых договоренностях о развитии предприятия, причем сразу с несколькими автобрендами.

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Источник: auto.ru