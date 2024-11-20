Скидка и минимальный платеж при автокредите —концерн анонсировал акцию

В «Черную пятницу» Lada Vesta SW Cross можно купить с выгодой до ₽580 тысяч

Отечественный производитель АВТОВАЗ присоединится к распродаже в рамках «Черной пятницы» и порадует поклонников бренда интересными акциями. Причем концерн решил не ограничиваться одним днем – действие спецпредложений продлится до конца ноября.

Lada Vesta SW Cross

Эксперты издания «Газета.Ru» сделали мониторинг и выбрали самые привлекательные предложения.

«До 580 тыс. рублей можно сэкономить при покупке Lada Vesta SW Cross с автоматической коробкой передач. Lada суммирует скидки: 100 тыс. рублей при покупке с учетом сдачи бывшего в употреблении автомобиля; 100 тыс. рублей при покупке по программам Lada Finance/Lada Finance Plus. Кроме того, выгода в 20% в рамках государственной программы автокредитования», – уточнили в пресс-службе автоконцерна.

Интерьер Lada Vesta SW Cross

До конца ноября экономия при покупке универсала Lada Largus составит 400 тысяч рублей. А оформившим автокредит на покупку Lada Largus в базовой комплектации гарантируют минимальный ежемесячный платеж в размере 8000 рублей. При этом цена автомобиля составит один миллион рублей с учетом выгоды 400 тысяч рублей по акции Lada Finance Plus.

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Источник: Газета.Ru