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Скидка и минимальный платеж при автокредите —концерн анонсировал акцию

В «Черную пятницу» Lada Vesta SW Cross можно купить с выгодой до ₽580 тысяч

Отечественный производитель АВТОВАЗ присоединится к распродаже в рамках «Черной пятницы» и порадует поклонников бренда интересными акциями. Причем концерн решил не ограничиваться одним днем – действие спецпредложений продлится до конца ноября.

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Эксперты издания «Газета.Ru» сделали мониторинг и выбрали самые привлекательные предложения.

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«До 580 тыс. рублей можно сэкономить при покупке Lada Vesta SW Cross с автоматической коробкой передач. Lada суммирует скидки: 100 тыс. рублей при покупке с учетом сдачи бывшего в употреблении автомобиля; 100 тыс. рублей при покупке по программам Lada Finance/Lada Finance Plus. Кроме того, выгода в 20% в рамках государственной программы автокредитования», – уточнили в пресс-службе автоконцерна.
Интерьер Lada Vesta SW Cross
Интерьер Lada Vesta SW Cross

До конца ноября экономия при покупке универсала Lada Largus составит 400 тысяч рублей. А оформившим автокредит на покупку Lada Largus в базовой комплектации гарантируют минимальный ежемесячный платеж в размере 8000 рублей. При этом цена автомобиля составит один миллион рублей с учетом выгоды 400 тысяч рублей по акции Lada Finance Plus.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 27
20.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфорт, практичность.
Недостатки:
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
Комментарий:
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.
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