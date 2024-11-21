Сухие цифры статистики: РФ заметно опередила всех импортеров китайских машин

Статистика КНР: поставки легковых машин из Китая выросли на 32%, до $12 млрд

С января по октябрь 2024 года Китай поставил в Россию легковых автомобилей на сумму почти $12,41 млрд. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, об этом свидетельствуют данные, опубликованные 20 ноября Главным таможенным управлением Китая.

Россия остается главным покупателем китайских автомобилей и значительно опережает других крупных импортеров, таких как Бельгия ($6,5 млрд), Великобритания ($4,1 млрд), Мексика ($3,9 млрд), ОАЭ ($3,8 млрд), Бразилия ($3,7 млрд) и США ($3 млрд).

Китайские автопроизводители начали активно осваивать российский рынок еще в 2022 году, когда многие международные бренды ушли из страны. Если в 2022 году в России было продано около 119 тыс. новых китайских автомобилей, то в 2023 году этот показатель увеличился до 540 тыс., а за первые десять месяцев 2024 года превысил 782 тыс., по данным аналитического агентства «Автостат».

В феврале 2022 года китайские автомобили занимали только 9% рынка новых легковушек в России, а к ноябрю 2024 года этот показатель уже превышает 57%. Российские машины теперь занимают 31% рынка, вместо прежних 20%, в то время как доля европейских, корейских, японских и американских брендов снизилась с 70% до 9%. Примерно 3% продаж составляют автомобили из Ирана, Белоруссии и других стран.

Таким образом, самыми популярными автомобилями в России остаются отечественные Lada – с начала 2024 года в стране было продано более 361 тыс. машин этой марки. Топ-5 среди иномарок составили китайские Haval (160 тыс.), Chery (133 тыс.), Geely (130 тыс.) и Changan (94 тыс.).

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Источник: RT