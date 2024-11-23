Нарисован портрет типичного заемщика по автокредитам

ОКБ: кредиты на авто чаще берут мужчины от 25 до 45 лет на 1,45 млн рублей

Объединенное бюро кредитных историй (ОКБ) обнародовало портрет среднестатистического заемщика по итогам автокредитования в октябре 2024 года.

Основными потребителями таких кредитов стали мужчины в возрасте 25-45 лет, на их долю пришлось значительное количество оформленных займов.

Возраст заемщиков

до 25 лет и старше 65 лет – 1,17 млн рублей

25-45 лет – 1,47 млн рублей

45-65 лет – 1,45 млн рублей.

Пол заемщиков

Мужчины чаще женщин пользовались автокредитами – на их долю пришлось 63% от общего числа выданных займов. Средняя сумма кредита у мужчин составила 1,45 млн рублей, тогда как у женщин – 1,42 млн рублей. Разница в среднем чеке составила 30 тыс. рублей.

Сроки кредитования

Мужчины оформляли займы на срок 70 месяцев (5 лет 10 месяцев);

Женщины – на 71 месяц (5 лет 11 месяцев).

Самые длинные сроки кредитования предлагались молодежи до 25 лет – 75 месяцев (6 лет 3 месяца), а самые короткие – заемщикам старше 65 лет: 59 месяцев (4 года 11 месяцев).

Итог

Данные ОКБ показывают, что автокредиты остаются наиболее востребованными среди активного трудоспособного населения, преимущественно мужчин в возрасте 25-45 лет. Молодежь и граждане старшего возраста берут кредиты реже, что связано с размером среднего чека и доступностью долгосрочного финансирования.

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