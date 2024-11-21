Бюджетный кроссовер Renault из старых запасов – он все равно дешевле «китайцев»

Новые Renault Kaptur в России: от 2,5 млн рублей за проверенный кроссовер

В России появились в продаже новые Renault Kaptur 2022 года по цене от 2,5 млн рублей. Это привычный и проверенный автомобиль еще российского производства.

Renault Kaptur

Официально поставляемые на российский рынок китайские кроссоверы, как правило, дороже. Например, обновленный Geely Coolray после недавнего повышения цены стоит от 2 713 190 рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max — от 2 730 000 рублей, а Changan CS55Plus — от 2 629 900 рублей.

Самый доступный вариант Renault Kaptur предлагают в мультибрендовом автосалоне в Хабаровске, где есть в наличии четыре экземпляра. Два из них оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач, два — вариатором X-Tronic, который применяется также на других моделях Renault и Nissan.

Моторы кроссоверов различаются: две модели с механической коробкой передач и одна с вариатором, за 2 500 000 рублей, оснащены 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с. Четвертый кроссовер, стоимостью 2 600 000 рублей, оснащен 1,3-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и вариатором.

Версия со 150-сильным двигателем включает климат-контроль, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном и камерой заднего вида, кнопку запуска двигателя, подогрев передних сидений и боковых зеркал и многое другое.

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Источник: «Автоновости дня»