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Бюджетный кроссовер Renault из старых запасов – он все равно дешевле «китайцев»

Новые Renault Kaptur в России: от 2,5 млн рублей за проверенный кроссовер

В России появились в продаже новые Renault Kaptur 2022 года по цене от 2,5 млн рублей. Это привычный и проверенный автомобиль еще российского производства.

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Renault Kaptur
Renault Kaptur

Официально поставляемые на российский рынок китайские кроссоверы, как правило, дороже. Например, обновленный Geely Coolray после недавнего повышения цены стоит от 2 713 190 рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max — от 2 730 000 рублей, а Changan CS55Plus — от 2 629 900 рублей.

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Самый доступный вариант Renault Kaptur предлагают в мультибрендовом автосалоне в Хабаровске, где есть в наличии четыре экземпляра. Два из них оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач, два — вариатором X-Tronic, который применяется также на других моделях Renault и Nissan.

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Моторы кроссоверов различаются: две модели с механической коробкой передач и одна с вариатором, за 2 500 000 рублей, оснащены 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с. Четвертый кроссовер, стоимостью 2 600 000 рублей, оснащен 1,3-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и вариатором.

Версия со 150-сильным двигателем включает климат-контроль, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном и камерой заднего вида, кнопку запуска двигателя, подогрев передних сидений и боковых зеркал и многое другое.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 7
21.11.2024 
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Отзывы о Renault Kaptur (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Kaptur  2000
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.
Недостатки:
Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)
Комментарий:
Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сиденья просто эталон!
+1