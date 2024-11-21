Все как вы любите: бюджетный кроссовер, внедорожник и другие модели — новинки 2025

Китайский автобренд JAC выведет на рынок России в 2025 году сразу 7 новинок

Автопроизводитель из Китая JAC намерен представить на рынке России в 2025 году внедорожник, минивэн и бюджетный кроссовер. Кроме того, есть планы привезти обновленные версии некоторых моделей. Также компания локализует в нашей стране производство сразу четырех моделей. О предстоящих планах рассказал представитель российского офиса компании на презентации в честь 60-летия JAC.

В частности, уже в первом квартале будущего года JAC выведет на рынок РФ дизельную версию пикапа T9. Запуск обновленного кроссовера JS6 c турбомотором объемом 1,5 л с 6- или 7-ступенчатым роботом запланирован на второй квартал. Во второй половине года состоится дебют бюджетного кроссовера JS2 Pro длиной 4140 мм, автомобиль получит мотор объемом 1,5 литра мощностью 103 л.с. и будет предлагаться и с вариатором, и с механикой.

Запуск пикапа T6 с МКП и минивэна RF8 планируется в третьем квартале. Последний будет с двигателем объемом 2,0 л мощностью 224 л. с. и АКП. В четвертом квартале JAC выведет на рынок России большой внедорожник JS9, длина которого составляет 5,2 м. Рамный автомобиль, созданный на базе популярного пикапа T9, оснастят бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 224 л.с. и автоматом.

Также JAС планирует начать продажи электромобиля E30 в ретродизайне и с запасом хода 500 км, правда, окончательного решения относительно этой модели пока нет. Совместно с российской компанией «Соллерс» китайский бренд наладит в России выпуск минивэна, пикапа и внедорожника. Модели будут продавать и под маркой Sollers, и под маркой JAC – отличия будут в наборе опций. В частности, под брендом JAC будут продавать топ-версию минивэна и пикап с МКП. Кроссовер JS2 Pro также должен получить российскую прописку – модель будут продавать только под маркой JAC.

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Источник: iz.ru