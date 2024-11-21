Средства от утильсбора хотят отдавать российским автозаводам

Алиханов: Минпромторг направит деньги от утильсбора отечественным автозаводам

В России планируется формировать мини-кластеры автопроизводителей для разработки отечественных автомобильных платформ, на их разработку, в том числе, будут тратить деньги, полученные от индексации утилизационного сбора, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Мы должны уходить от просто сборки, пусть и углубленной, локализованной какой-то, к тому, что вся конструкторская документация, все знание, понимание производства всех деталей должно быть нам понятно», – заявил он.

По словам Алиханова, планируется создавать мини-консорциумы между несколькими автозаводами и софинансировать их расходы на разработку платформы для автомобилей.

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Источник: ТАСС