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Экспансия идет на спад — в России уменьшилось количество автосалонов из Китая

На рынке России замедлился рост доли автосалонов китайских брендов

В России приостановился рост доли сетей автосалонов китайских марок, на текущий момент их количество составляет порядка 65% из 4,07 тыс. всех шоу-румов на рынке. К такому выводу пришли специалисты «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю» в ходе совместного исследования.

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Нынешний показатель приблизился к данным уровня конца прошлого года. В экспертном сообществе фиксируют тренд на отказ дилеров от некоторых китайских франшиз на фоне перенасыщения рынка. Причем, по прогнозам, дальнейшего увеличения числа автосалонов из КНР не ожидается.

«За девять месяцев в РФ открылось 947 автосалонов. Но если в 2023 году 90% открытий пришлось на марки из Китая, то сейчас эти бренды обеспечили 72% этого показателя», – подсчитали авторы исследования.

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На момент конца 2023 года в России работало 3,6 тыс. автосалонов из Китая. В начале прошлого года доля китайских марок оценивалась в 31% от всех шоу-румов на российском рынке. При этом по состоянию на период с января по сентябрь 2024 года перестали работать 269 точек – больше, чем за весь 2023 год, тогда их закрылось 186.

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Источник: kommersant.ru

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Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 19
22.11.2024 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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