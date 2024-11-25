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Поставки корейских машин в Россию сократились до минимума

В октябре Южная Корея снизила поставки автомобилей в Россию на 10%

В октябре Южная Корея сократила поставки автомобилей в Россию на 10%, что стало минимальным показателем с июня 2023 года, согласно данным корейской таможни.

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Основной причиной снижения экспорта машин называют рост в России утилизационного сбора на автомобили и прицепы, который с 1 октября увеличился на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной индексации. В дальнейшем, с 1 января 2025 года, сбор вырастет еще на 10-20%.

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В результате этих изменений объем поставок автомобилей в Россию снизился до 54,2 млн долларов в октябре, по сравнению с 60,1 млн долларов в сентябре. Это минимальный уровень поставок с июня 2023 года (46,2 млн долларов). На Россию в октябре пришлось менее 1% всех экспортных поставок Южной Кореи.

В то же время крупнейшим покупателем южнокорейских автомобилей в октябре стали США, которые импортировали автомобили на сумму 3 млрд долларов. Канада на втором месте с показателем 463 млн долларов, а Великобритания – на третьем с суммой 241,2 млн долларов.

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За десять месяцев 2024 года Южная Корея поставила в Россию автомобилей на 530,8 млн долларов, что на 7% меньше, чем за тот же период в прошлом году.Тем временем поставки легковых машин из Китая выросли на 32%, до 12 млрд долларов.

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Источник: Прайм

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Алексеева Елена
Количество просмотров 37
25.11.2024 
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