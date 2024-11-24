Новый Geely Okavango Exclusive раскритиковали за внешний вид

Новый Geely Okavango Exclusive поступил в продажу в Китае от 2,14 млн рублей

Новый Geely Okavango Exclusive поступил в продажу в Китае, и уже вызвал шквал критики за свой внешний вид.

Шестиместная версия кроссовера, известная как Haoyue L на китайском рынке и Okavango за рубежом, отличается массивными бамперами, огромной радиаторной решеткой и «жабрами» по бокам. Однако такие изменения внешности не понравились местным пользователям, которые в соцсетях назвали его «самым уродливым автомобилем года».

Кроссовер Okavango Exclusive выделяется не только новым дизайном, но и улучшенной комплектацией. Среди особенностей – 19-дюймовые колёсные диски, шестиместный салон по схеме 2+2+2, панорамный люк, комбинированная чёрная отделка и передние кресла с подогревом и вентиляцией. Внутри установлен 10,2-дюймовый виртуальный экран и мультимедийная система с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем.Двигатель и трансмиссия у новой версии такие же, как у стандартного Okavango. Это 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 218 л.с., работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Кроссовер оснащeн передним приводом, а его расход топлива составляет 7,89 л на 100 км.

Цены на Okavango Exclusive в Китае начинаются от 153 900 юаней (около 2,14 миллиона рублей), что дороже стандартной семиместной версии. В России цена семиместного Okavango варьируется от 1,8 до 2,05 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Однако на российском рынке за топовую версию придётся заплатить значительно больше — от 3,65 до 3,85 миллионов рублей.

Прислушавшись к критике, Geely может пересмотреть дизайн автомобиля. Примером такого подхода является изменение дизайна и имени кроссовера Wey 80 от бренда Great Wall после критики в 2022 году.

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Источник: «Китайские автомобили»