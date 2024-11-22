Россияне стали меньше брать автокредитов — падение составило 35% за месяц

В НБКИ объяснили причину резкого сокращения количества выданных автокредитов

Жители России по итогам октября текущего года оформили на 35% меньше кредитов на покупку автомобилей, чем в прошлом месяце. К таким выводам пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Статистика выданных автокредитов

Для сравнения, в сентябре перед повышением ставок утильсбора жители РФ оформили 170,1 тыс. целевых займов, а в октябре – только 110,6 тыс. Несмотря на это, объемы кредитования год к году все равно остались в плюсе, превысив показатели октября 2023 на 7,5%. В прошлом году этот показатель составил 102,9 тыс. займов.

Лидерами по числу выданных кредитов среди субъектов РФ названы Москва, Татарстан, Подмосковье, Краснодарский край и Петербург. При этом Москва и Московская область вошли в число регионов с наиболее заметной динамикой снижения выдачи кредитов: падение превысило 40%. Отказывались от кредитов и жители Красноярского края (минус 42%) и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – минус 39,7%.

По мнению аналитиков НБКИ, динамика снижения связана с тем, что из-за банковских ограничений сферу автокредитования стали покидать наиболее закредитованные заемщики. При этом специалисты констатируют, что темпы выдачи кредитов сохраняются на высоком уровне.

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Источник: nbki.ru