Россияне стали меньше брать автокредитов — падение составило 35% за месяц
Жители России по итогам октября текущего года оформили на 35% меньше кредитов на покупку автомобилей, чем в прошлом месяце. К таким выводам пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Для сравнения, в сентябре перед повышением ставок утильсбора жители РФ оформили 170,1 тыс. целевых займов, а в октябре – только 110,6 тыс. Несмотря на это, объемы кредитования год к году все равно остались в плюсе, превысив показатели октября 2023 на 7,5%. В прошлом году этот показатель составил 102,9 тыс. займов.
Лидерами по числу выданных кредитов среди субъектов РФ названы Москва, Татарстан, Подмосковье, Краснодарский край и Петербург. При этом Москва и Московская область вошли в число регионов с наиболее заметной динамикой снижения выдачи кредитов: падение превысило 40%. Отказывались от кредитов и жители Красноярского края (минус 42%) и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – минус 39,7%.
По мнению аналитиков НБКИ, динамика снижения связана с тем, что из-за банковских ограничений сферу автокредитования стали покидать наиболее закредитованные заемщики. При этом специалисты констатируют, что темпы выдачи кредитов сохраняются на высоком уровне.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: nbki.ru