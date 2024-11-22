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Полный привод, 508 л.с., адаптивная подвеска: большой внедорожник Kia обновился

В Лос-Анджелесе компания Kia представила спортивную версию GT кроссовера EV9

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Kia представила спортивную модификацию GT электрокроссовера EV9. Это двухмоторный полноприводный автомобиль мощностью 501 л.с. До 96,5 км/ч он разгоняется за 4,3 с. Мощность переднего электромотора «заряженного» EV9 составляет 214 л.с., заднего — 362 л.с.

Kia EV9 GT
Kia EV9 GT
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Также Kia EV9 GT 2026 модельного года получил большие тормоза, модернизированную подвеску с адаптивными амортизаторами и 21-дюймовые диски с шинами Continental.

Kia EV9 GT
Kia EV9 GT

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В автомобиле также реализована технология Virtual Gear Shift: его силовая установка имитирует работу ДВС, с шумом и ступенчатым переключением передач. От стандартной версии кроссовер также отличают элементы отделки цвета лайма в салоне, а также спортивные сиденья с обивкой из алькантары и внешний декор. Стоимость и запас хода Kia EV9 GT автопроизводитель не сообщил.

Интерьер Kia EV9 GT
Интерьер Kia EV9 GT

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Источник: Motor1

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Ушакова Ирина
Фото:Motor1
Количество просмотров 22
22.11.2024 
Фото:Motor1
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