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2 мировых бренда готовят конкурента Mercedes-Maybach S-Class за 13,5 млн рублей

JAC и Huawei готовят к дебюту 26 ноября эксклюзивный люксовый седан Maextro S800

Китайский автоконцерн JAC и телекоммуникационный гигант Huawei объединили усилия для разработки седана представительского класса. Новинка призвана конкурировать с Mercedes-Maybach S-Class.

Maextro S800
Maextro S800
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На опубликованном в Сети тизере изображена корма автомобиля со светящимся блоком фонарей и логотипом. Машина представительского класса получит название Maextro S800.

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«Автомобиль будет респектабельным, большим и ярким», – поделился впечатлениями управляющий директор Huawei Юй Чэндун.

Длина седана составляет примерно 5500 мм, это больше, чем у немецкого Mercedes-Maybach S-Class, который считается одним из самых роскошных и технологичных лимузинов в мире.

Всю подробную информацию о Maextro S800 обнародуют на официальной презентации модели, которая запланирована на 26 ноября. Ожидается, что в продажу автомобиль JAC и Huawei поступит уже в первой половине следующего года. Примерная стоимость по актуальному курсу – 13,5 млн рублей.

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Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:JAC
Количество просмотров 16
22.11.2024 
Фото:JAC
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