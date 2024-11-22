Новый 313-сильный японский кроссовер с АКП привезли в РФ: известна цена

В России появился в продаже новый электрокар Lexus RZ за 5,9 млн рублей

Дилер привез в Россию новый японский кроссовер Lexus RZ450e стоимостью 5 900 000 руб. Полноприводная модель предлагается в версии Premium с электрической силовой установкой мощностью 313 л.с. или 230 кВт. Также известно, что у автомобиля автоматическая трансмиссия.

Lexus RZ

У кроссовера есть основные системы помощи водителю, а также двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Lexus RZ450e дебютировал в 2022 году. Он создан на базе Toyota bZ4x и Subaru Solterra, от которых отличается производительной силовой установкой и богатым оснащением.

Интерьер Lexus RZ

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Источник: Autonews