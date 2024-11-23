Популярный в России кроссовер получил полный привод, увеличенный запас хода и автопилот

Официально представлен Voyah Free 318 с полным приводом и автопилотом уровня 2,9

Voyah представил обновленный кроссовер Free 318 – автомобиль, который смело можно назвать революционным в своем сегменте.

Voyah Free 318

Цифра 318 в названии символизирует реальный запас хода на чистом электричестве, достигаемый благодаря усовершенствованной тяговой батарее емкостью 43 кВт·ч. Но настоящая сенсация кроется не только в этом.

Вопреки первоначальным заявлениям о наличии только заднеприводной версии, Voyah Free 318 представлен в двух модификациях: заднеприводной и полноприводной. Это существенно расширяет целевую аудиторию, предлагая выбор в зависимости от предпочтений и условий эксплуатации. Цена на заднеприводную версию стартует от 30 000 долларов, а полноприводная обойдется в 33 800 долларов – цена, вполне оправданная впечатляющим набором функций и характеристик.

Voyah Free 318

Внешне автомобиль остался верен своему элегантному дизайну. Единственное заметное изменение – появление нового цвета кузова Titanium Crystal Gray и красные суппорты тормозов, добавляющие спортивности и подчеркивающие мощь кроссовера. Габариты остались неизменными: 4905 х 1950 х 1645 мм, с колесной базой 2960 мм, что обеспечивает просторный и комфортный салон.

Внутри Voyah Free 318 претерпел ряд улучшений. Появились новые цветовые решения отделки салона – черный и серый, с более широким использованием высококачественной замши. Знакомая тройка экранов на передней панели теперь работает еще плавнее и быстрее, обновленный интерфейс интуитивно понятен, а голосовое управление стало еще более эффективным.

Главная «изюминка» – это система автономного вождения Baidu, обеспечивающая уровень 2,9.

Интерьер Voyah Free 318

Сердцем Voyah Free 318 остается гибридная силовая установка с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Заднеприводная версия оснащена одним электромотором мощностью 268 л.с., а полноприводная версия – двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает внушительных 482 л.с. Сочетание бензинового двигателя и мощных электромоторов обеспечивает не только впечатляющую динамику, но и рекордный запас хода – до 1458 км!

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Источник: Autohome