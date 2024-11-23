#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Cybertruck
23 ноября
Tesla отзывает Cybertruck шестой раз в этом году — подробности
Новый отзыв пикапов Cybertruck — они могут...
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
23 ноября
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
Наибольшие проблемы с продажей доставляют...
Honda Envix
23 ноября
В Россию привезли просторный, хорошо оснащенный и недорогой японский седан
Из КНР в Россию привезли новый седан Honda...

Популярный в России кроссовер получил полный привод, увеличенный запас хода и автопилот

Официально представлен Voyah Free 318 с полным приводом и автопилотом уровня 2,9

Voyah представил обновленный кроссовер Free 318 – автомобиль, который смело можно назвать революционным в своем сегменте.

Voyah Free 318
Voyah Free 318
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Цифра 318 в названии символизирует реальный запас хода на чистом электричестве, достигаемый благодаря усовершенствованной тяговой батарее емкостью 43 кВт·ч. Но настоящая сенсация кроется не только в этом.

Рекомендуем
Выбираем правильный Chery — Tiggo 7 в топе или базовый Tiggo 8

Вопреки первоначальным заявлениям о наличии только заднеприводной версии, Voyah Free 318 представлен в двух модификациях: заднеприводной и полноприводной. Это существенно расширяет целевую аудиторию, предлагая выбор в зависимости от предпочтений и условий эксплуатации. Цена на заднеприводную версию стартует от 30 000 долларов, а полноприводная обойдется в 33 800 долларов – цена, вполне оправданная впечатляющим набором функций и характеристик.

Voyah Free 318
Voyah Free 318

Внешне автомобиль остался верен своему элегантному дизайну. Единственное заметное изменение – появление нового цвета кузова Titanium Crystal Gray и красные суппорты тормозов, добавляющие спортивности и подчеркивающие мощь кроссовера. Габариты остались неизменными: 4905 х 1950 х 1645 мм, с колесной базой 2960 мм, что обеспечивает просторный и комфортный салон.

Внутри Voyah Free 318 претерпел ряд улучшений. Появились новые цветовые решения отделки салона – черный и серый, с более широким использованием высококачественной замши. Знакомая тройка экранов на передней панели теперь работает еще плавнее и быстрее, обновленный интерфейс интуитивно понятен, а голосовое управление стало еще более эффективным.

Главная «изюминка» – это система автономного вождения Baidu, обеспечивающая уровень 2,9.

Интерьер Voyah Free 318
Интерьер Voyah Free 318

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Сердцем Voyah Free 318 остается гибридная силовая установка с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Заднеприводная версия оснащена одним электромотором мощностью 268 л.с., а полноприводная версия – двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает внушительных 482 л.с. Сочетание бензинового двигателя и мощных электромоторов обеспечивает не только впечатляющую динамику, но и рекордный запас хода – до 1458 км!

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 7
23.11.2024 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Free

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв