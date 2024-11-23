Сколько нынче стоит подготовить автомобиль к зиме? Эксперты все посчитали

«Чек Индекс»: подготовить автомобиль к зиме обойдется россиянам в 18 тыс. рублей

С приближением зимнего сезона многие автомобилисты в России начинают задумываться о подготовке своих машин к холодам.

Как показывает недавнее исследование, проведённое аналитиками ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», расходы на эту подготовку в начале ноября 2024 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в среднем 17 848 рублей.

Зимние морозы могут негативно сказаться на состоянии аккумулятора, поэтому его замена или проверка – важный шаг. Средняя стоимость нового аккумулятора в этом году составила 6405 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Средний чек на покупку щеток стеклоочистителя вырос на 15% и достиг 1109 рублей. Средняя цена на незамерзающую жидкость возросла на 13%, составив 306 рублей. Средняя стоимость услуг шиномонтажа в этом году увеличилась на 17% и составила 2670 рублей. Услуги автосервиса подорожали на 19%, достигнув 7358 рублей.

Аналитики отмечают, что рост расходов на подготовку автомобилей к зиме обусловлен активным обновлением автопарка в стране и ростом вторичного рынка.

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Источник: РИА Новости