#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
23 ноября
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
Наибольшие проблемы с продажей доставляют...
Honda Envix
23 ноября
В Россию привезли просторный, хорошо оснащенный и недорогой японский седан
Из КНР в Россию привезли новый седан Honda...
Renault прощается с мотором, который планировали ставить на автомобили Lada
23 ноября
Renault прощается с мотором, который планировали ставить на автомобили Lada
Renault отказался от мотора 1,3 TCe...

Сколько нынче стоит подготовить автомобиль к зиме? Эксперты все посчитали

«Чек Индекс»: подготовить автомобиль к зиме обойдется россиянам в 18 тыс. рублей

С приближением зимнего сезона многие автомобилисты в России начинают задумываться о подготовке своих машин к холодам.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Выбираем правильный Chery — Tiggo 7 в топе или базовый Tiggo 8

Как показывает недавнее исследование, проведённое аналитиками ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», расходы на эту подготовку в начале ноября 2024 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в среднем 17 848 рублей.

Зимние морозы могут негативно сказаться на состоянии аккумулятора, поэтому его замена или проверка – важный шаг. Средняя стоимость нового аккумулятора в этом году составила 6405 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Средний чек на покупку щеток стеклоочистителя вырос на 15% и достиг 1109 рублей. Средняя цена на незамерзающую жидкость возросла на 13%, составив 306 рублей. Средняя стоимость услуг шиномонтажа в этом году увеличилась на 17% и составила 2670 рублей. Услуги автосервиса подорожали на 19%, достигнув 7358 рублей.

Аналитики отмечают, что рост расходов на подготовку автомобилей к зиме обусловлен активным обновлением автопарка в стране и ростом вторичного рынка.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 16
23.11.2024 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0