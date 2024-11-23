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Автопром на грани уничтожения: стало известно о закрывающихся заводах и упадке

Rzeczpospolita: польский автопром переживает тяжелейший кризис

Польский автопром переживает бурный период перемен, который эксперты все чаще характеризуют как глубокий кризис.

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Заявления о сокращениях персонала и закрытии предприятий перестали быть единичными инцидентами, превратившись в тревожный тренд, свидетельствующий о серьезных структурных проблемах отрасли.

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Газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Главного статистического управления Польши, констатировала снижение численности занятых в автомобилестроении с 204 тысяч человек в декабре 2023 года до 197 тысяч в сентябре 2024 года. Это 7 тысяч потерянных рабочих мест, что является серьезным ударом по экономике страны.

Ситуация усугубляется закрытием крупных предприятий. Заводы Volvo и Scania по производству автобусов уже прекратили свою работу в начале 2024 года. За ними последовали SFC Solutions, специализирующаяся на производстве прокладок для двигателей, и фабрика двигателей FCA Powertrain.

Производители автозапчастей, составляющие значительную часть польского автопрома, особенно остро ощущают последствия этого перехода.

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Источник: Rzeczpospolita

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
23.11.2024 
Фото:Unsplash
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