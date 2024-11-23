Haval анонсировал качественно улучшенную версию своего кроссовера

Обновленный кроссовер Haval Xiaolong Max получит гибридную силовую установку

Haval готовится к настоящей революции. Не просто обновление, а полная трансформация кроссовера Xiaolong Max, намеченная на 2025 год, обещает изменить представление о китайских автомобилях.

Haval Xiaolong Max

Генеральный менеджер бренда Haval, Чжао Юнпо, лично подтвердил не только выход обновлённой модели, но и её ключевое отличие: переход на гибридную силовую установку. Это заявление стало логическим продолжением стратегии Great Wall Motors, озвученной ещё в прошлом году.

Директор по развитию компании, Ли Жуйфэн, тогда заявил о планах оснастить все модели Great Wall Motors к концу 2024 года технологией Hi4. И вот, Xiaolong Max станет одним из первых флагманов, демонстрирующих потенциал этой инновационной системы.

Что же представляет собой Hi4? Это не просто гибридная технология, а Hybrid Intelligent 4 Wheel Drive – интеллектуальный гибридный полный привод. Система использует последовательно-параллельную архитектуру, позволяющую электродвигателям работать как независимо, так и в тандеме с бензиновым двигателем.

Сердцем системы Hi4 являются бензиновый двигатель внутреннего сгорания и два электродвигателя, работающие в связке с литий-ионной батареей. И вот что действительно впечатляет: заявленный запас хода только на электротяге достигает 100 километров.

Однако инновации Haval Xiaolong Max не ограничиваются только силовой установкой. Чжао Юнпо подчеркнул, что автомобиль получит полностью обновлённый дизайн экстерьера и интерьера. Пока детали держатся в секрете, но можно ожидать значительных изменений во внешнем виде, которые, вероятно, будут отражать современные тенденции автомобильного дизайна и подчеркнут премиальный статус модели. В салоне также ожидаются серьезные усовершенствования, касающиеся как эргономики, так и используемых материалов. Можно предположить появление новых мультимедийных систем, современных систем безопасности и комфортных элементов отделки.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ITHome