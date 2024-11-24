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«Магнитная левитация», быстрая зарядка и другие технологии: новый кроссовер от Chery

Новый Chery Fengyun T9 поступил в продажу в Китае по цене 25 тысяч долларов

Новая версия Chery Fengyun T9 поступила в продажу в Китае по цене 25 000 долларов. Если использовать скидку для первых покупателей и за трейд-ин, то цена опустится до 20 500 долларов.

Chery Fengyun T9
Chery Fengyun T9
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Габариты Fengyun T9 впечатляют: 4795 х 1930 х 1738 мм с колесной базой 2770 мм. Спортивный облик подчеркивают спойлер на крыше и высоко расположенные стоп-сигналы. Внешний вид, хотя и не революционный, достаточно современен и привлекателен.

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Внутри вас ждет комфортабельный салон с современным оснащением. 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов и огромный 15,6-дюймовый центральный экран с разрешением 2,5K, работающий на базе мощного чипа Qualcomm Snapdragon 8155, обеспечивают высокую производительность и плавную работу множества приложений, таких как Amap, QQ Music и Himalaya. Удобство использования повышается благодаря наличию беспроводной зарядки мощностью 50 Вт с функцией рассеивания тепла, расположенной в центре центральной консоли.

Однако, настоящая изюминка Chery Fengyun T9 – это его силовая установка. Супергибридная система C-DM Kunpeng сочетает в себе 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и мощный электродвигатель. Совместная мощность системы достигает впечатляющих 380 л.с. (156 кВт от ДВС и 225 л.с. от электромотора).

В новом автомобиле используется литий-марганцево-железо-фосфатный аккумулятор M3P от CATL, который увеличивает запас хода на чистой электрической энергии до 210 км. Кроме того, автомобиль поддерживает сверхбыструю зарядку: от 30% до 80% батареи всего за 20 минут. Функция внешней разрядки мощностью 6,6 кВт делает Fengyun T9 практичным помощником в различных ситуациях.

Интерьер Chery Fengyun T9
Интерьер Chery Fengyun T9

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Наконец, стоит отметить подвеску CDC, которую производитель позиционирует как «магнитную левитацию». Хотя подробности технологии не раскрываются, можно предположить использование электронных амортизаторов с адаптивной регулировкой жесткости, обеспечивающих максимальный комфорт и управляемость.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 7
24.11.2024 
Фото:ITHome
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