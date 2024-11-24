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Новый кроссовер Lexus RZ 2025 увидел свет: подробности и фото

Lexus RZ 2025 модельного года поступил в продажу по цене от 43 975 долларов

Lexus RZ 2025 модельного года поступил в продажу с ценником от 43 975 долларов, предлагая покупателям незначительное, но ощутимое обновление по сравнению с предшественником.

Lexus RZ 2025
Lexus RZ 2025
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Визуальные отличия от модели 2024 года практически незаметны. Однако, выбор дисков стал более выраженным: стандартная комплектация предлагает 18-дюймовые темно-серые диски, в то время как топовая версия щеголяет 20-дюймовыми глянцевыми дисками с металлической окантовкой.

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Три цветовых варианта салона – Akiyama Chestnut, Layer Grey и Storm Blue – обеспечивают выбор, позволяющий каждому покупателю найти свой идеальный интерьер.

Lexus RZ 2025 доступен в двух модификациях. RZ 300e оснащенная передним двигателем мощностью 201 л.с. и литиевой батареей CATL емкостью 72,8 кВт·ч, предлагает впечатляющий запас хода – до 428 км.

Для любителей динамики предназначена версия RZ 450e с полным приводом и двухмоторной системой. Суммарная мощность силовой установки достигает 309 л.с. (203 л.с. передний двигатель + 108 л.с. задний двигатель). Разгон от 0 до 96 км/ч занимает всего 5 секунд, что показывает серьезные спортивные амбиции модели. Однако, запас хода несколько меньше – 354 км, что является компромиссом за повышенную динамику и управляемость.

В стремлении предложить более доступную базовую версию, Lexus убрал из неё некоторые функции, такие как вентиляция передних сидений, функции памяти сидений, панорамное изображение на 360°, панорамный люк и автоматически складывающиеся наружные зеркала.

Интерьер Lexus RZ 2025
Интерьер Lexus RZ 2025

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Однако базовая комплектация всё ещё богата на удобства: подогрев передних сидений и рулевого колеса, аудиосистема с 10 динамиками, двухзонный автоматический климат-контроль, дворники с датчиками дождя и 18-дюймовые колёса остаются в наличии. Все версии оснащены пятью портами USB-C, тремя спереди и двумя сзади. Панорамная крыша с УФ-защитой входит в стандартную комплектацию, а в топовой версии доступен панорамный люк с функцией затемнения.

Lexus RZ 2025
Lexus RZ 2025
Интерьер Lexus RZ 2025
Интерьер Lexus RZ 2025
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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 11
24.11.2024 
Фото:ITHome
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