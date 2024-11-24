Ford отказывается от культовых моделей и увольняет тысячи сотрудников: что происходит?

Ford отказался от Mondeo, Fiesta и Focus и сократит 14% своего штата в Европе

Ford принял решение отказаться от культовых моделей, таких как Mondeo, Fiesta и Focus.

С одной стороны, стратегия Ford понятна: компания делает ставку на кроссоверы и электромобили, стремясь адаптироваться к меняющимся потребностям рынка и ужесточающимся экологическим нормам. Отказ от Mondeo и Fiesta, некогда бестселлеров, это жертва, принесенная на алтарь будущего. Focus, хотя и остается пока в производстве, также находится под серьезным давлением. Эти модели, хоть и заслужили признание за годы, уже не так конкурентоспособны в свете возросшей популярности кроссоверов.

Однако, переход к новой реальности оказался болезненным. Сокращение 14% рабочей силы в Европе, в основном в Великобритании и Германии, свидетельствует о серьезных финансовых проблемах. Падение продаж Ford в Европе на 17,9% в сентябре (в то время как общее падение рынка составило 6,1%), ярко иллюстрирует сложность ситуации. Отсутствие таких ключевых моделей, как Fiesta, и предстоящий отказ от Focus еще больше усугубляют прогноз.

В письме немецкому правительству финансовый директор Ford Джон Лоулер ясно изложил проблемы, с которыми сталкивается компания. Он указывает на недостаток четкой государственной поддержки развития электромобильности в Европе. Отсутствие значительных инвестиций в зарядную инфраструктуру, недостаток стимулов для потребителей, высокая цена производства электромобилей и жесткие экологические регулирования – все это создает неблагоприятную среду для развития электрического транспорта.

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Источник: Motor1