Корейский аналог Лэнд Крузера: Hyundai представил новый крупный внедорожник

Представлен первый трехрядный электрический внедорожник Hyundai Ioniq 9

В последние годы рынок электромобилей стремительно растет, и производители автомобилей не упускают возможности представить свои новинки. Одной из самых ожидаемых моделей стал Hyundai Ioniq 9 – трехрядный электрический внедорожник, который обещает стать серьезным конкурентом для таких легенд, как Toyota Land Cruiser.

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9 – это не просто очередной электромобиль. С его размерами 5000 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1780 мм в высоту, он действительно выделяется на фоне других внедорожников. Дизайн модели выполнен в современном стиле, который сочетает в себе агрессивные линии и аэродинамические формы.

Ioniq 9 построен на платформе E-GMP, знакомой по Kia EV9. Это означает, что внедорожник получил все преимущества, связанные с электрической архитектурой, включая высокую жесткость кузова и оптимальное распределение веса. В зависимости от конфигурации, Ioniq 9 может быть оснащен одним или двумя электродвигателями. Базовая модель Long Range имеет один электродвигатель, который развивает мощность 215 л.с. и приводит в движение задние колеса. Для тех, кто ищет больше мощности, доступны двухмоторные версии: Long Range с мощностью 310 л.с. и Performance с 430 л.с. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,259 Cd. Для сравнения, у Tesla Model X коэффициент лобового сопротивления составляет 0,24 Cd.

Hyundai Ioniq 9

Самый быстрый Ioniq 9 способен разгоняться до 96 км/ч всего за 4,9 секунды, что делает его не только вместительным, но и динамичным автомобилем. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а запас хода превышает 480 км, что делает его идеальным для длительных поездок.

С аккумуляторной батареей емкостью 110,3 кВт·ч, Ioniq 9 предлагает впечатляющую эффективность. При использовании быстрого зарядного устройства постоянного тока мощностью 350 кВт, зарядка от 10 до 80% займет всего 24 минуты.

Ioniq 9 предлагает достаточно места для шести или семи человек, в зависимости от конфигурации. Второй ряд сидений оборудован уникальными креслами Hyundai Relaxation Seats с функцией Dynamic Touch Massage, что добавляет комфорта в длительных поездках. Все сиденья в первом и втором ряда полностью раскладываются, а второй ряд может поворачиваться, позволяя пассажирам общаться лицом к лицу, когда автомобиль стоит.

Интерьер Hyundai Ioniq 9

Интерьер Hyundai Ioniq 9 выполнен с акцентом на современные технологии. Водитель и передний пассажир имеют доступ к двум 12,0-дюймовым экранам, которые обеспечивают интуитивно понятный интерфейс для управления функциями автомобиля и мультимедийной системой. Аудиосистема с восемью динамиками гарантирует высококачественное звучание, что делает каждую поездку более приятной.

Hyundai Ioniq 9 будет стоить около $50 000. Трехрядный электромобиль поступит в продажу в начале следующего года.

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Источник: Motor1