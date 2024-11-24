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Рабочие угрожают Volkswagen беспрецедентной забастовкой

Профсоюзы угрожают Volkswagen забастовкой из-за экономной политики концерна

Компания заявляет о необходимости кардинального сокращения расходов для адаптации к изменяющемуся рынку, преимущественно к электрификации и растущей конкуренции.

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Предложенное десятипроцентное сокращение зарплат и угроза закрытия заводов – меры, которые, по мнению руководства, необходимы для выживания. Однако, данные Reuters подтверждают, что Volkswagen действительно тратит большую долю выручки на оплату труда, чем его главные конкуренты, что усиливает аргументацию компании.

Профсоюз, представляющий интересы десятков тысяч сотрудников Volkswagen, готов пойти на уступки. Рабочие согласны на сокращение расходов на 1,5 миллиарда евро – существенная сумма, демонстрирующая готовность к компромиссу. Однако, это условие имеет критическое ограничение: Volkswagen должен отказаться от планов по закрытию заводов. Именно эта угроза, впервые за 87-летнюю историю компании в Германии, подливает масла в огонь и грозит перерасти в масштабный конфликт.

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Торстен Грегер, ведущий переговоры от IG Metall, недвусмысленно заявил: если руководство Volkswagen настаивает на закрытии предприятий, рабочие ответят беспрецедентной эскалацией конфликта, аналогов которому Германия не видела уже несколько десятилетий. Угроза не пустая: в случае неудачных переговоров, начиная с 1 декабря, забастовки охватят большинство немецких заводов Volkswagen.

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Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
24.11.2024 
Фото:Unsplash
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