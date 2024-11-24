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Jeep выпустил ностальгическую версию Wrangler в честь внедорожника Willys

Jeep выпустил спецверсию Wrangler 4xe Willys '41 в честь культового Willys MB

Jeep, легендарный производитель внедорожников, выпустил специальную версию своего флагмана – Wrangler 4xe Willys '41 – в честь культового Willys MB, военного джипа, ставшего символом Второй мировой войны.

Jeep Wrangler 4xe Willys '41
Jeep Wrangler 4xe Willys '41
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Внешне Wrangler 4xe Willys '41 поражает своей схожестью с предком. Темно-зеленый защитный цвет кузова, надписи «41», стилизованный логотип Jeep на колпаках колес – все это создает атмосферу военного времени. Для усиления эффекта на рекламных фотографиях Jeep представил новинку рядом с оригинальным Willys MB, дополнительно сняв мягкую крышу и двери у спецверсии, чтобы максимально подчеркнуть сходство.

Jeep Wrangler 4xe Willys '41
Jeep Wrangler 4xe Willys '41

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Однако, ностальгия по прошлому не предполагает отказа от современных технологий. Wrangler 4xe Willys '41 доступен исключительно в виде подключаемого гибрида. Это определяет его высокую стоимость – от 62 000 долларов с учетом доставки. За эти деньги покупатель получает не только стильный дизайн, но и 17-дюймовые стальные диски с 33-дюймовыми грязевыми шинами, стальные бамперы, сиденья из коричневой кожи и армейские наклейки – все это включено в базовую комплектацию. Производитель также не ограничивает тираж и предлагает широкий выбор заводских опций.

Базовая цена Wrangler 4xe Willys '41 на 4500 долларов выше, чем у обычного гибридного Wrangler 4xe. Однако, за счет дополнительных опций, включая аксессуары Mopar (подножки, шноркель и др.), а также опции комфорта, стоимость может вырасти еще на 6-7 тысяч долларов. Тем не менее, первые покупатели могут воспользоваться акцией и сэкономить до 7000 долларов.

Jeep Wrangler 4xe Willys '41
Jeep Wrangler 4xe Willys '41

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Такая щедрость от концерна Stellantis, которому принадлежит Jeep, не случайна. Продажи Wrangler в третьем квартале упали на 11%, пришлось временно приостановить производство и уволить 1100 рабочих в Огайо. Ситуация на рынке внедорожников обостряется: конкурент Ford Bronco демонстрирует еще худшие результаты – падение продаж на 18,5% за тот же период. Возвращение недорогой базовой версии Bronco – еще одно свидетельство кризиса в сегменте.

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Источник: Южный автомобиль

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Лежнин Роман
Фото:Jeep
Количество просмотров 10
24.11.2024 
Фото:Jeep
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