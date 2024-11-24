Анонсирована особая версия Land Cruiser Prado, таких машин будет выпущено всего 1000 штук

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FAW Toyota представила Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition

Совместное предприятие FAW Toyota представило лимитированную серию легендарного внедорожника Land Cruiser Prado 250 – Super Enjoyment Limited Edition. Всего будет выпущено лишь 1000 экземпляров этого эксклюзивного автомобиля, что гарантирует его высокую коллекционную ценность и престиж среди владельцев.

Toyota Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition
Toyota Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition
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Данная версия – результат сотрудничества FAW Toyota с известным тюнинг-ателье Modellista, что сразу же выделяет ее из стандартной линейки Prado 250. Визуально автомобиль поражает оригинальной цветовой гаммой, а также внушительным экспедиционным багажником на крыше.

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Техническая начинка Super Enjoyment Limited Edition не менее впечатляющая. Сердцем автомобиля является гибридная силовая установка, состоящая из 2,4-литрового турбомотора и 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Совокупная мощность системы достигает 330 л.с., обеспечивая динамичный разгон и уверенное преодоление любых препятствий. Постоянный полный привод с центральным дифференциалом Torsen гарантирует превосходное сцепление с дорогой в любых условиях, от городских улиц до бездорожья.

Toyota Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition
Toyota Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition

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В салоне вас ждет современная медиасистема на базе высокопроизводительного чипсета Qualcomm Snapdragon 8155. Это обеспечивает плавную работу интерфейса и быструю обработку данных. Поддержка протоколов CarPlay, HiCar и CarLife позволяет интегрировать смартфон и наслаждаться любимыми приложениями и сервисами во время поездки.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:toyota.com.cn
Количество просмотров 3
24.11.2024 
Фото:toyota.com.cn
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+5