Анонсирована особая версия Land Cruiser Prado, таких машин будет выпущено всего 1000 штук

FAW Toyota представила Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition

Совместное предприятие FAW Toyota представило лимитированную серию легендарного внедорожника Land Cruiser Prado 250 – Super Enjoyment Limited Edition. Всего будет выпущено лишь 1000 экземпляров этого эксклюзивного автомобиля, что гарантирует его высокую коллекционную ценность и престиж среди владельцев.

Toyota Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition

Данная версия – результат сотрудничества FAW Toyota с известным тюнинг-ателье Modellista, что сразу же выделяет ее из стандартной линейки Prado 250. Визуально автомобиль поражает оригинальной цветовой гаммой, а также внушительным экспедиционным багажником на крыше.

Техническая начинка Super Enjoyment Limited Edition не менее впечатляющая. Сердцем автомобиля является гибридная силовая установка, состоящая из 2,4-литрового турбомотора и 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Совокупная мощность системы достигает 330 л.с., обеспечивая динамичный разгон и уверенное преодоление любых препятствий. Постоянный полный привод с центральным дифференциалом Torsen гарантирует превосходное сцепление с дорогой в любых условиях, от городских улиц до бездорожья.

Toyota Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition

В салоне вас ждет современная медиасистема на базе высокопроизводительного чипсета Qualcomm Snapdragon 8155. Это обеспечивает плавную работу интерфейса и быструю обработку данных. Поддержка протоколов CarPlay, HiCar и CarLife позволяет интегрировать смартфон и наслаждаться любимыми приложениями и сервисами во время поездки.

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Источник: ITHome