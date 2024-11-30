Соблазнительные красотки на фоне американской автоклассики в календаре-2025

Вышел календарь Карлоса Келлы на 2025 год «Девушки и легендарные автомобили США»

Ежегодная фотосессия Карлоса Келлы снова привлекает внимание поклонников ретро-культуры и классических автомобилей. В этом году фотограф, который стал известен своими уникальными снимками пин-ап моделей на фоне легендарных американских машин, представил очередной выпуск календаря Girls&legendary US-Cars.

Календарь Girls&legendary US-Cars на 2025 год

На фото девушки в различных образах — от элегантных до провокационных, но всегда мастер остается в рамках пристойности, правда, иногда и на грани.

Хотя основной мотив работы Карлоса Келлы остается неизменным, с каждым годом его подход становится все более утонченным. На некоторых кадрах внимание зрителей приковано к моделям, на других — к автомобилям, а порой Келла делает акцент на необычных ракурсах, показывая лишь ноги моделей. Даже традиционные рождественские сцены в этом году выглядят иначе, чем в предыдущие годы, что подчеркивает креативный подход фотографа.

Снимки сделаны на различных локациях Германии, включая нехарактерные для таких съемок «мексиканские» пейзажи, созданные в провинциальных уголках страны. В этом году в календаре впервые появляется модель мужчина, хотя в целом Карлос Келла предпочитает работать с девушками, с которыми он сотрудничал ранее.

Календарь «Девушки и легендарные автомобили США 2025» был опубликован гамбургским издательством Sway Books. Размер еженедельника — 42 на 30,7 см, а стоимость — 44,90 евро.

Некоторые фото из нового издания календаря вы можете рассмотреть в нашей галерее.

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Источник: car-editors.net