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Максимальный штраф за вождение без ОСАГО вырастет в шесть раз

Штраф за повторное управление ТС без ОСАГО увеличат с 800 до 5 тысяч рублей

В Госдуме поддержали законопроект, в котором предложено увеличить штрафы с 800 до 5 тыс. рублей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

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Инициативу внесли депутаты Кабардино-Балкарии, и комитет Госдумы по госстроительству уже рекомендовал принять такой закон в первом чтении. Это первое повышение санкций за более чем 20 лет существования обязательного страхования автогражданской ответственности.

Новая мера направлена на снижение числа водителей, игнорирующих закон, а сумма приближается к стоимости среднего полиса, который в 2024 году составляет около 7,65 тыс. рублей.

Отсутствие полиса автогражданки фиксируется инспектором после остановки автомобиля. Но в законодательстве не предусмотрено отдельного наказания за повторное нарушение в течение года. Вот его-то и собираются ввести с учетом того, что сумма в 800 рублей (400 рублей при оплате в течение первых 20 дней) сегодня не является экономически значимой для водителя.

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По данным Российского союза автостраховщиков, от 7 до 10% российских водителей продолжают управлять транспортом без обязательной страховки, что приводит к сложности получения компенсации потерпевшими в ДТП. МВД сообщило, что в 2023 году было вынесено более 2 млн постановлений за нарушение правил ОСАГО.

При этом до сих пор не решено, когда будут внедрены камеры для автоматической проверки полисов.

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Представители МВД и ЦБ России обсуждают возможность проведения эксперимента по проверке полисов с помощью дорожных камер, однако его запуск не ожидается до осени 2026 года. Одним из препятствий является необходимость модернизации системы хранения данных о полисах ОСАГО и доработка Национальной страховой информационной системы. Также требуется внесение поправок в законодательство для упрощения процедуры.

Однако эксперты сомневаются в эффективности повышения штрафа без внедрения системы автоматической фиксации таких нарушений.

Некоторые даже считают, что повышение штрафов не приведет к значительному улучшению ситуации. Основной проблемой называют недостаточный размер страховых выплат по ОСАГО, который не соответствует рыночным ценам на ремонт. Это, по их мнению, является основной причиной отказа водителей от страховки.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 29
25.11.2024 
Фото:Depositphotos
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