Курсом на Восток: найден эффективный способ для резкого рывка автопрома РФ

Эксперт Безукладников назвал способ выхода автопрома России на новый уровень

Автопром России выйдет на новый уровень производства автомобилей, лидирующих в своих сегментах, при условии эффективной коллаборации с китайскими автопроизводителями. Таким мнением поделился генеральный директор национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.

«Китай стал центром автомобильных концепций, а Россия – первый экспериментальный рынок для них. И наши шансы – в коллаборациях с теми же самыми китайцами. Если мы страна космостроения, авиастроения – мы что, не сможем сделать автомобили, которые как минимум в некоторых сегментах будут лучшими? Думаю, что сможем. Если государство будет этому уделять внимание, шансы есть», – убежден топ-менеджер.

Россия ждет от Китая не просто экспорта своей автомобильной продукции, но и локализации производства на российской территории, подчеркивает Безукладников. Это правильный подход, к тому же у китайцев есть аналогичный опыт с выходом на западный рынок, благодаря чему КНР получила доступ к технологиям, отметил гендиректор.

Два десятилетия успешного формирования в РФ цивилизованного автомобильного рынка дали российской стороне опыт и культуру в этой сфере, которых пока не достигли в Китае. Благодаря партнерству между Россией и Китаем в сфере автопрома в конечном итоге выиграет потребитель, подытожил Безукладников.

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Источник: tass.ru