Автовладельцам рассказали, с какими запчастями могут возникнуть проблемы

Эксперт Плисов предрек рост цен на автозапчасти и услуги СТО в 2025 году на 10%

Цены на автозапчасти в России могут вырасти в следующем году в среднем на 10%. Таким прогнозом поделился член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов.

Рассуждая о ситуации на рынке запчастей, он отметил, что на текущий момент ситуация относительно стабильная.

«Был резкий скачок по разным брендам, но начиная с середины 2023 года рынок стабилизировался и сейчас ситуация с запчастями более-менее ровная. Что касается ценообразования, то никаких событий до конца этого года не предвидится, а в 2025 году предстоит налоговая реформа», – напомнил эксперт.

Плисов уточнил, что автосервисным бизнесом и продажей запчастей занимается огромное количество небольших предприятий, так называемые МСТ, и часть из них может затронуть закон об изменении налоговой реформы.

«Что скажется на стоимости услуг и цен на автозапчасти, я думаю, что рост будет в среднем +10%. Что касается дефицита, то в принципе сейчас на рынке все есть, при этом действует правило: если машина редкая и дорогая, то с запчастями может возникнуть проблема», – объясняет специалист.

Для основной массы машин, присутствующих на рынке, включая китайские, сейчас сформированы очень большие склады, есть поставки, и даже появились китайские аналоги на китайские же оригинальные запчасти, подчеркивает Плисов.

При этом прямых поставок на марки ушедших брендов нет, налажена логистика через третьи страны: Казахстан Иран, Турция, Китай. Но сроки поставок на такие машины могут варьироваться от месяца до полугода, подытожил Плисов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru