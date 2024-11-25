Есть шанс купить любимый кроссовер дешевле на ₽300 тысяч — сроки акции ограничены
Один из самых популярных в России кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max доступен по цене 2,442 млн рублей. Это стало возможным благодаря ежегодной распродаже маркетплейса Widlberries «Черная пятница».
Выгода по специальной, акционной цене составляет почти 300 тысяч рублей, для сравнения – цена автомобиля без акции стартует от 2,73 млн рублей.
Все пользователи маркетплейса, вне зависимости от вида подписки, могут приобрести Chery Tiggo 7 Pro Max в рамках распродаж по «Черной пятнице» с бесплатной доставкой на дом. Срок акции ограничен – она продлится только до 27 ноября, предложение действует на кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации 1.6T DCT Active. Всего по такой стоимости выставлено 50 экземпляров.
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Источник: avtonovostidnya.ru