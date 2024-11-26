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В России продают 598-сильный бронированный лимузин представительского класса

На рынке России впервые продают лимузин Aurus Senat с пробегом за ₽64,5 млн

Отечественный лимузин Aurus Senat с пробегом впервые выставили на продажу в России. Пробег автомобиля 2020 года выпуска составляет 117 тыс. км, стоимость бронированной машины оценили в 64,5 млн. рублей.

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Aurus Senat
Aurus Senat

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Интерьер лимузина в черном цвете кузова отделан натуральной кожей шоколадного оттенка и украшен вставками из дерева. В списке оснащения: выдвижной ЖК-экран для пассажиров заднего ряда, стекло перегородки за водителем с изменяемым светопропусканием, холодильник, мини-бар. У автомобиля был только один владелец.

Aurus Senat
Aurus Senat

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Бронированная версия Сената защищена по высшему для легковых автомобилей классу VR10. Есть противовзрывная защита днища и крыши, системы фильтрации воздуха и пожаротушения, внешний интерком для общения с людьми, находящимися снаружи, защищенный бензобак и усиленные шины, не боящиеся проколов.

Aurus Senat
Aurus Senat

Лимузин оснащен двигателем V8 4.4 с турбонаддувом и дополнен электрической надстройкой, совокупная мощность составляет 598 л.с., 9-ступенчатый автомат, привод – полный. В длину Aurus Senat составляет 6630 мм.

Aurus Senat
Aurus Senat
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Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:auto.ru
Количество просмотров 15
26.11.2024 
Фото:auto.ru
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