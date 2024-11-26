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Как дешевле обслужить машину на сервисе – не ведитесь на «допы»

В СберАвто дали советы, как сэкономить на техобслуживании автомобиля

Регулярное техническое обслуживание (ТО) автомобиля — важная часть ухода за ним, которая помогает избежать крупных поломок и продлить срок службы машины.

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Чтобы не переплачивать за ТО, важно следить за сроками и правильно организовывать процесс обслуживания. Полезными советами по экономии на техобслуживании поделились эксперты СберАвто.

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Основное правило экономии — проходить ТО в установленные сроки. Регулярная замена масла, фильтров и осмотр узлов позволяют выявить мелкие неисправности, что предотвращает более дорогой ремонт в будущем. ТО стоит проходить хотя бы раз в год или каждые 10 000–15 000 км, а также в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, например, при частых коротких поездках сроки могут сокращаться. Так масло при таких поездках лучше менять каждые 5 тыс. – 7 тыс. км.

Есть одна ловушка — ненужные дополнительные услуги, которые часто навязывают сервисы при ТО. Это могут быть замены деталей, срок службы которых еще не истек, или излишние замены жидкостей. Чтобы избежать лишних трат, полезно проконсультироваться с другими автолюбителями на форумах или обратиться к экспертам, которые помогут составить оптимальный список необходимых работ.

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Экономия на запчастях может быть опасной. Некачественные детали могут быстро выйти из строя и привести к сопутствующим поломкам. Однако при этом не обязательно выбирать только оригинальные запчасти — качественные аналоги от проверенных производителей могут стать хорошей альтернативой. Главное — покупать их у надежных поставщиков, избегая подозрительно дешевых предложений.

Следует помнить, что оптимизация расходов на обслуживание не всегда сводится к минимизации затрат. Правильный уход за автомобилем, своевременная замена масла и деталей помогают избежать крупных расходов на капитальный ремонт и продлить срок службы машины.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
26.11.2024 
Фото:Depositphotos
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