Россияне «охотятся» за этими китайскими машинами с пробегом — топ-10 октября

Эксперты перечислили 10 моделей из Китая на вторичке РФ с самым высоким спросом

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из Китая год к году выросло на 39,2%, спрос остается на уровне прошлогоднего октября. К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто» в ходе проведенного исследования.

Средняя цена такого автомобиля за год снизилась на 19,1% и составила 1,95 млн рублей. Согласно данным «Авито Авто», среди китайских брендов по доле в спросе лидирует Chery: марка получила 22%. Марка Geely с долей 21,6% отстает совсем немного. На третьем месте – Lifan с долей спроса 10,3%, а четвертое и пятое поделили Haval и Great Wall – по 7,3% каждая.

Что касается моделей, на первом месте по спросу оказался Chery Tiggo (T11) с долей 6,1%. Вторую и третью строки заняли Geely – Monjaro с 4,6% и Coolray с 4,4%. Также в топ-5 вошли две модели марки Lifan – Solano (3,2%) и X60 (2,9%). Спрос на люксовый кроссовер LiXiang L7 за год вырос в 2,1 раза. По количеству объявлений в октябре 2024 года лидировали сразу две модели: Chery Tiggo (T11) и Geely Coolray, у каждой по 3,5% от предложения. Затем идет Haval Jolion с долей 2,9%.

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Источник: tarantas.news